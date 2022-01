Parlem Ventures, un programa per promoure startups tecnològiques de les Balears, Catalunya i el País Valencià

L'operadora Parlem Telecom i la gestora de Capital de Risc Inveready un nou programa d'acceleració d'startups que s'adreça a emprenedors vinculats al sector de les noves tecnologies de les Balears, Catalunya i el País Valencià. L'objectiu és promoure empreses emergents, principalment aquelles que ofereixin solucions tecnològiques innovadores amb un model B2B (business-to-business).

La iniciativa acceptarà la participació de fins a 15 projectes en cadascuna de les seves convocatòries, als quals se'ls oferirà sessions de formació (workshops) i de consultoria (mentoring) a càrrec d'experts de Parlem Telecom, Inveready, i2CAT, Cambra de Comerç de Barcelona, Mobile World Capital i Polítiques Digitals; d'aquesta manera, es vol fomentar el networking entre els participants.

Finalment, un comitè de selecció, amb representants dels sis partners del programa, seleccionarà anualment sis opcions guanyadores. Aquestes, podran tenir accés a una prova pilot amb Parlem Telecom, així com la possibilitat d'esdevenir aliades estratègiques o integrar-se en un dels departaments de la companyia. Addicionalment, tant Parlem com Inveready podran destinar un total de 600 mil € en préstecs convertibles. En concret, cada projecte optarà a rebre fins a 50 mil € per part de l'operadora de telecomunicacions i 50 mil € per part de la gestora de Capital Risc.

El reconeixement d'aquests projectes es durà a terme en dues convocatòries anuals. La primera s'ha posat en marxa aquest dimarts 18 de gener.