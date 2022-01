L'any 2022 comença amb una pujada generalitzada del cost de la vida

L'any 2022 comença amb pujades en les tarifes regulades del gas, en els segells, amb el preu de la llum desbocat en el mercat majorista i també amb l'increment de l'impost de matriculació, que encarirà bona part dels vehicles nous.

Quant al preu de l'habitatge, el mercat immobiliari ha estat tensionat durant el 2021 i des del sector apunten que s'ha encarit entre un 3 i un 4%. La seva evolució en 2022 es mantendrà a l'expectativa de la Llei d'Habitatge, que genera escepticisme entre els experts, en considerar que en lloc de controlar-los, podria disparar-los.

Els carburants començaran l'any allunyats dels màxims de finals de novembre després de cinc setmanes a la baixa, malgrat acabar 2021 amb un increment del 25% en el cas de la benzina i del 27% en el del gasoil, mentre que les taxes aeroportuàries es mantendran congelades i no es preveuen grans pujades de l'Euríbor.

Les variacions es produiran en un context de pujada del salari dels funcionaris del 2% i d'un 2,5% en les pensions, així com també hi haurà una pujada del 2% del Iprem, fins als 579,02 euros mensuals, i un augment de les quotes dels autònoms.

El salari mínim estarà fixat en 965 euros i l'IPC va tancar 2021 amb un increment de 6,7%, la seva major taxa des de 1992.

Preu de la llum

En el cas de la llum, els mercats de futurs apunten al fet que el preu majorista de l'electricitat ('pool'), que impacta directament en el rebut de les llars acollides a la tarifa regulada (PVPC), seguirà en l'arrencada de 2022 per sobre dels 300 euros per megavat hora (Mwh).

Pel que fa a la part fixa del rebut de la llum, els càrrecs -que inclouen, entre altres, les primes de les renovables o l'amortització del deute del sistema elèctric-, que estableix el Govern espanyol, registraran una retallada de més del 30% a partir de gener respecte a l'inici de 2021, encara que inferior a la baixada del 96% que es va aplicar en la segona meitat de l'any davant l'espiral alcista en el 'pool'.

No obstant això, es prorrogaran les rebaixes fiscals de l'electricitat aprovades en el segon semestre d'enguany, com les de l'IVA del 21% al 10% i l'impost especial de l'electricitat del 5,1% al 0,5% -fins al 30 d'abril- o l'eliminació de l'impost del 7% a la generació -fins a e 31 de març-.

Pel que fa al gas natural, les tarifes regulades pujaran almenys un 5,48% des de l'1 de gener de 2022 per a aquells consumidors acollits a la Tarifa d'Últim Recurs (TUR), després de les mesures adoptades pel Govern per a limitar l'impacte per l'increment del cost de la matèria primera, que hagués suposat augmentar la factura anual més d'un 83%.

Mentrestant, els carburants arrencaran 2022 allunyats dels màxims de finals de novembre, després de cinc setmanes a la baixa, però amb un increment al llarg de 2021 del 25% en el cas de la gasolina i del 27% en el del gasoil, segons dades del Butlletí Petrolier de la UE.

Habitatge

El mercat immobiliari estarà pendent aquest any de la Llei de l'Habitatge, que tornarà al Consell de Ministres en 2022. La seva aprovació, després de superar el tràmit parlamentari, s'espera per al segon semestre.

Els experts immobiliaris creuen que les mesures de l'Executiu tendran l'efecte contrari al desitjat i, en lloc de controlar els preus de l'habitatge, sobretot dels lloguers, aquests es dispararan. De fet, l'habitatge nou i usat tanca 2021 un 4,3% més cara.

A això s'hi suma l'encariment dels materials, que està provocant pujades en el preu de les noves construccions, a més de demores en els lliuraments.

Taxes aeroportuàries

El Govern espanyol ha confirmat que les taxes aeroportuàries quedaran congelades durant el 2022, per la qual cosa es mantendran en els nivells previs a la pandèmia amb la finalitat de continuar rellançant la recuperació econòmica i, en concret, del sector turístic.

Els cotxes, més cars

La compra d'un cotxe vendrà acompanyada d'una pujada de 12 euros en la lletra mensual per al conductor a partir de l'1 de gener de 2022 amb motiu de l'entrada en vigor del nou impost de matriculació, apunten des del sector.

L'entrada en vigor de la normativa d'emissions WLTP afectarà la meitat de l'oferta actual de cotxes a la venda, així com la falta d'estoc amb una demanda 'viva' que provoca un encariment dels preus, en paral·lel a la caiguda dels descomptes. S'estima que el 40% dels vehicles nous veuran incrementat el seu preu entre 200 i 1.000 euros depenent del model i de les emissions.

Els segells pugen

Correus ha pujat un 7% el preu dels segells necessaris per a l'enviament de cartes i targetes postals normalitzades i de fins a vint grams de pes a destins dins l'Estat espanyol pel 2022.

La tarifa passarà ara a ser de 0,75 euros, la qual cosa suposa un augment de cinc cèntims, preu que s'aplicarà a partir d'aquest dissabte 1 de gener.

L'Euríbor

L'Euríbor, l'índex al qual es troben referenciades la majoria de les hipoteques a l'Estat espanyol, apunta al fet que tancarà desembre al voltant del -0,502%, la qual cosa suposa un notable descens respecte al -0,487% que va registrar al novembre.

Quota d'autònoms

Les quotes que paguen els autònoms a la Seguretat Social s'elevaran aproximadament entre 5 i 21 euros al mes des de l'1 de gener, depenent de la base per la qual cotitzin, després de la pujada de les bases màximes i mínimes contemplada en la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2022, així com dels majors tipus de cotització que haurà d'assumir el col·lectiu.

La base mínima de cotització dels autònoms passarà a ser en 2022 de 960,60 euros mensuals, en tant que la base màxima s'incrementarà des dels 4.070,10 euros d'ara a 4.139,4 euros.