[VÍDEO] 'El món', nova campanya per a conscienciar sobre la importància del reciclatge i l’economia circular

'El món' és la nova campanya per a conscienciar sobre la importància del reciclatge i l’economia circular que han elaborat el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca i Ecoembes. La trobarem durant dos mesos en diferents canals de comunicació, amb un vídeo d’un minut com a peça clau i amb una versió curta de vint segons.

L’objectiu principal de la campanya és «convidar la ciutadania a reciclar més i millor i, per això, el missatge clau del vídeo enllaça amb la idea de circularitat: Quan recicles, formes part d’un món que no deixa de girar». El vídeo vol fer veure que els residus es poden convertir en recursos si els donam una segona vida, per això, s’han de tenir sempre present les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar. «En l’economia circular, quan recicles, fas que els residus es converteixin en recursos», expliquen.

En el vídeo, la música emotiva i l’efecte de postedició on tot fa voltes, convida a adoptar un estil de vida més circular i respectuós amb el medi ambient, per això, les imatges mostren el recorregut d’una botella des que és consumida fins que és reciclada, reutilizada i convertida en una peça de roba o en una botella nova.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha explicat que, «amb aquesta campanya conjunta, el que volem es seguir sensibilitzant sobre la problemàtica derivada del consum de plàstics i els seus efectes directes i indirectes sobre el medi ambient i les persones. Cercam posar en valor que no hi ha residus, sinó recursos en llocs equivocats i, perquè tenguin una segona vida, cal la nostra col·laboració».

El director insular de Residus, Juan Carrasco, ha recordat que «tenint en compte que les Balears són la comunitat autònoma que més residus per càpita genera i que, enguany, el Govern va aprovar la prohibició de plàstics d’un sol ús, campanyes de conscienciació com aquesta són més que necessàries».