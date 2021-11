El Consell de Mallorca i PIMEM llancen la campanya 'Producte local és futur'

Seguint amb la campanya 'Local 100 %' de 2020, enguany el Consell de Mallorca i PIMEM han aplicat una petita variació a l’eslògan: 'Producte local és futur'. Tant la institució mallorquina com la patronal volen transmetre, a través d’una sèrie de productes i uns infants com a models, la necessitat de pensar que el consum local pot donar molta força a la indústria mallorquina. Es tracta, segons PIMEM, «de prendre consciència que si la indústria té força, es mantenen llocs de feina i, de cara a un futur, diversificam i donam oportunitats als joves que puguin treballar en altres sectors que no siguin només el turisme».

El conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha assegurat que «promocionar l’economia local és condició imprescindible per a un desenvolupament sostenible de la nostra illa, ja que contribueix a crear llocs de feina dignes i oportunitats per a tothom, i implica una producció i un consum amb menys impacte mediambiental. Aquests són objectius de l’Agenda 2030 que Mallorca no pot deixar de banda». Per això, ha remarcat que «la col·laboració entre el Consell i PIMEM és clau, perquè aquests objectius requereixen la implicació de tots i totes, i les aliances entre agents».

Per part seva, el president de PIMEM, Jordi Mora, ha assegurat que amb aquesta altra edició de la campanya «es dona continuïtat a una idea troncal dins la patronal: donar suport a la producció local no únicament com un objectiu de solidaritat, sinó de convicció i fermesa que és el millor i el més necessari per seguir diversificant la nostra economia».

El Departament de Màrqueting i Comunicació de PIMEM i l’agència de Manacor Disstint asseguren que la campanya vol connectar el producte de Mallorca (mitjançant uns determinats productes per la impossibilitat que surtin tots) i el futur representat per un infants contents de poder compartir aquests elements i gaudir-ne, en aquest cas, a través del joc. El periodista i responsable de comunicació de PIMEM, Joan Vives, assegura que «des del principi, vàrem tenir clar que havíem de superar la tristesa i l’ambient gris que havia provocat la pandèmia. Tampoc no volíem comunicar penes, ni demanar solidaritat. Volíem transmetre la potencialitat de futur que tenen els nostres productes i que, amb la conscienciació de consum local, seran els nostres fills o nets els que se’n beneficiaran».

La campanya consta de vuit fotografies, en què es representen el sector agroalimentari, de la moda, ceramista i industrial, i es durà a terme durant els dies que queden de novembre i durant tot el mes de desembre. El projecte rep el suport del Consell Insular per la contribució a la promoció de l’economia de Mallorca, en el marc de la convocatòria de subvencions de 2021.