Els 'Petits Cellers' han produït enguany més de 2.100.000 litres de vi

Durant aquest 2021, els cellers associats a 'Petits Cellers' han produït més de 2.100.000 litres de vi. Les 44 bodegues de Mallorca associades a 'Petits Cellers' han presentat aquest dijous a la Bodega Son Mayol d’Establiments, el balanç de resultats de la verema i temporada 2021, un any marcat per la crisi provocada per la Covid-19.

El president de 'Petits Cellers', Guillem Vicenç, ha dit que enguany la producció «ha disminuït una mica respecte a l’any 2020 -en què es varen produïr 2.300.000 litres de vi- però els bodeguers estam contents perquè la qualitat del vi d’enguany és millor, d’una gran qualitat». De fet, ha dit Vicenç que a 'Petits Cellers' «apostam per la qualitat en detriment de la quantitat».

La producció de vi blanc ha augmentat un 5% respecte l’any passat. Del total del vi produït, un 37% (787.012 litres) ha estat de vi blanc. Per contra, la producció de vi negre ha disminuit un 5%. Se n’han produït 1.120.000 litres, un 52% del total. De vi rosat se n’han produït 221.000 litres (un 10% del total de producció); de vi espumós, un 0,21 % i no s’ha elaborat vi dolç.

Gran part de la producció es queda a les Illes Balears i entre un 15 i un 20% s’exporta al nord d’Europa. El president de 'Petits Cellers' ha insistit en la importància de promocionar el vi de Mallorca a l’exterior perquè «a la Península som uns grans desconeguts, no coneixen la gran qualitat del vi que es fa aquí».

'Petits Cellers' produeix vins amb la Denominació d’Origen de Pla i Llevant, la Denominació d’Origen de Binissalem; la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra de Mallorca, i la Indicació Geogràfica Protegida Illes Balears.