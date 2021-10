Som Energia aconsegueix cinc milions d’euros d’aportacions voluntàries en una setmana

La cooperativa Som Energia ha aconseguit, en una setmana, 5,23 milions d’euros en forma d’aportacions voluntàries al capital social, gràcies a la participació de 3.000 socis. És una gran fita, però encara no arriba als 10 milions que s’havia marcat com a objectiu. «Estem molt contentes de la resposta que estem tenint, demostra la força de les iniciatives col·lectives i cooperatives», explica Marc Roselló, de l’Equip Tècnic, que afegeix que «encara no és suficient: necessitem arribar, com a mínim, als 10 milions d’euros».

Fa una setmana la comercialitzadora d’energia renovable, que també produeix energia verda, va fer una crida a la base societària. Tot i tenir una bona fortalesa i estabilitat econòmica, la situació del mercat elèctric, amb la pujada de preus de l’energia i canvis constants al sector, han fet que necessiti una liquiditat bastant superior al que era habitual.

«Per sort les cooperatives tenim aquesta eina, les aportacions voluntàries al capital social, que ens permeten, en moments com aquest, poder-hi optar», explica Roselló. De fet, al mercat hi ha altres exemples de comercialitzadores que estan tenint els mateixos problemes.

L’objectiu inicial de Som Energia és arribar als 10 milions d’euros, fet que li permetria passar aquesta situació. De tota manera, la cooperativa explica que «si aconseguim sumar la força de moltes persones i arribar als 15 milions, tindrem més independència econòmica i, quan es normalitzi la situació, podrem impulsar més projectes de generació renovable».