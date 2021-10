MÉS reclama al govern espanyol un pla pilot per implantar la jornada laboral de quatre dies a les Illes Balears

MÉS per Mallorca ha registrat al Parlament una proposta per instar el govern de l'Estat a iniciar com més aviat millor l'estudi de la viabilitat de la implantació a les Illes Balears de la jornada laboral de 4 dies setmanals. La proposta inclou també la petició d'un pla pilot específic per a l'arxipèlag que permeti assajar aquesta modalitat de jornada laboral, incloent-hi el sector hostaler a causa del gran pes que ocupa dins el mercat laboral del nostre territori.

Segons el diputat Joan Mas 'Collet', «les condicions laborals dins l'hostaleria són, en massa ocasions, inadequades i les administracions públiques han de ser proactives en la recerca de solucions». Per això, defensa que l'estudi de la viabilitat en l'aplicació de la jornada laboral de 4 dies «és un imperatiu dins aquest sector» i posa en relleu que ja existeixen en l'àmbit privat experiències d'èxit dins el mateix estat espanyol que «demostren que sí que és possible establir la jornada laboral de quatre dies dins el sector serveis».

En aquest context, el diputat ecosobiranista destaca que «la irrupció de la Covid-19 ha estat un greu trasbals econòmic, vital i humà que ens ha de motivar per cercar solucions imaginatives i possibles». Així, recorda que el teletreball n'és un bon exemple de com les societats avançades han aconseguit adaptar-se a noves situacions. En aquest sentit, Mas assegura que «cal vèncer la por als canvis. Al llarg de la història tenim exemples de canvis profunds dins el mercat laboral que van ser titllats d'inoportuns o catastrofistes, però van esdevenir passes endavant tant econòmicament com en la millora de les condicions de feina dels treballadors i les treballadores. La implantació de la jornada de 8 hores o la prohibició del treball infantil són bons exemples», ha recalcat el diputat de MÉS.

Amb tot, la proposta que MÉS ha registrat per al seu debat al Parlament incideix a destacar que en moltes ocasions la baixa productivitat no és tant dels mateixos treballadors sinó del model d'organització empresarial. De fet, la iniciativa sosté que la salut dels treballadors i les treballadores, la conciliació familiar i fins i tot el grau de felicitat amb el que els treballadors i les treballadores encaren la feina són elements cabdals per augmentar la seva productivitat i en conseqüència augmentar la competitivitat de les empreses per a les quals fan feina.