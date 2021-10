El preu de la llum se situa en 226 euros/MWh i torna a ser el dissabte més car de la història

El preu mitjà diari de l'electricitat en el mercat majorista baixarà aquest dissabte fins als 226,21 euros per megawatt hora (MWh), un 1,3% menys que divendres, encara que serà el dissabte més car de la història i el quart registre més alt.

Després de concloure setembre amb un preu mitjà rècord, octubre ja registra els sis valors més alts vists fins ara en només nou jornades, segons les dades de l'operador de mercat elèctric designat (OMIE).

Aquest dissabte, el preu pujarà un 30,26% respecte a fa una setmana, quan l'electricitat en el mercat majorista espanyol estava en 173,65 euros/MWh. Comparant-ho amb fa un any, el preu de l'electricitat augmenta un 409,6%, és a dir, cinc vegades més que els 44,39 euros que es registraven llavors.

El preu més alt d'aquest dissabte es donarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, quan aconseguirà els 254,45 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 17.00 hores i les 18.00 hores, amb 176,92 euros/MWh.

Aquesta situació es produeix en plena escalada del preu de totes les matèries primeres vinculades a l'energia a tot el món, com el gas, el petroli i el carbó, la qual cosa dispara al mateix temps els drets de CO2, també en màxims històrics.

No obstant això, el Govern ja ha aprovat un pla de xoc que contindrà de manera temporal aquestes pujades, en rebaixar els impostos i minorar alguns ingressos extraordinaris de les elèctriques, per la qual cosa no es reflectirà en les factures dels consumidors.