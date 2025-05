Així són els cursos de PRL que cada vegada fan més ciutadans de les Balears

És innegable que la irrupció de la intel·ligència artificial donarà peu al fet que moltes feines experimentin un descens en la seva activitat, requerint-se menys treballadors. Però, sabies que des de fa temps està succeint justament el contrari amb determinades professions? En efecte, tal com ho demostren els electricistes, fontaners i instal·ladors de sistemes de climatització.

Tant se val quin d’aquests tres serveis necessitis a les Illes Balears: el més probable és que gairebé cap professional pugui satisfer les teves necessitats pròximament, ja que tenen l’agenda plena, una situació que cada vegada anirà a més. Així doncs, no sorprèn que cada vegada hi hagi més persones interessades a dur a terme les tasques que realitzen aquests professionals. Per tal de fer-ho, és imprescindible completar una formació com la del Curs PRL 60 Hores

La prevenció de riscos laborals és fonamental en tota mena d’àmbits, però en els tres que acabem d’esmentar adquireix encara més transcendència. És per això que tants ciutadans de les nostres illes no dubten a apuntar-se a formacions com les que descriurem a continuació.

Totes elles estan relacionades d’una manera o l'altra amb la prevenció de riscos laborals, però no és l'única característica que comparteixen. Altres aspectes també són comuns, aprofundint a continuació en tots ells per comprendre les claus que els estan portant a ser tan exitosos a tota Espanya.

Màxima flexibilitat

El primer que crida l’atenció d’aquesta mena de cursos és l’enorme flexibilitat que ofereixen. Gràcies a això, tota mena d’estudiants poden formar-se sense cap limitació, com per exemple la dels horaris. En tractar-se d’una ensenyança en línia, qualsevol moment és adequat per interioritzar els coneixements. Això és d’agrair per part d’aquells alumnes que han de compatibilitzar els estudis amb la seva feina o vida personal.

La flexibilitat també fa referència a la quantitat d’hores que duren les formacions. Alguns balears no es poden permetre dur-ne a terme una que suposi dedicar-li massa temps, ja que al seu dia a dia no disposen de gaires minuts per dedicar als estudis. Significa això que han de renunciar a formar-se? Ni de bon tros.

Gràcies a l’existència d’opcions com el Curs PRL 20 Hores Electricitat, en molt poc temps és possible interioritzar els continguts de prevenció de riscos laborals que permeten desenvolupar tasques professionals a un sector com el de l’electricitat que està molt sol·licitat en ple 2025.

Continuem parlant de la flexibilitat per descriure ara un aspecte que valoren molt positivament els balears: la no necessitat de desplaçar-se. Tot i que a les nostres illes hi ha centres formatius de bona qualitat, sovint els ciutadans han de viatjar fins a la Península per tal d’obtenir el millor resultat possible a nivell d'excel·lència educativa. Això no succeeix amb les formacions que estem portant a col·lació.

Per exemple, el Curs 20 Hores Fontaneria i Climatització està disponible no només pels balears, sinó també per als ciutadans de la resta d’Espanya que vulguin especialitzar-se en aquests dos sectors que tantíssim èxit registren avui dia. Els continguts són de gran qualitat i, el fet d’interioritzar-los, no exigeix fer cap desplaçament, el qual beneficia enormement no només a l’alumne, sinó també a l’ecosistema en general.

Preus assequibles

Alguns ciutadans de les Balears no passen pel seu millor moment econòmic. És per aquest factor que, abans de començar qualsevol mena de formació, es fixen en un aspecte que consideren crucial: el monetari.

En aquest sentit, criden molt l’atenció els cursos que estem descrivint. Tot i que el preu varia en funció de la seva duració, en cap cas se superen els 50 euros. De fet, en alguns casos només s’han de pagar 29 euros.

És sorprenent que per un preu tan assequible es pugui completar una formació que permet desenvolupar tasques professionals sense cap risc laboral. En certa manera, això és degut al fet que no s’ha de pagar a un professor que s’encarregui de transmetre els coneixements als alumnes.

Cada estudiant disposa gratuïtament del temari en un document en format PDF que pot descarregar i consultar a través de qualsevol dispositiu, com per exemple una tablet o un ordinador.

Obtenció instantània del diploma

Quan l’alumne de les Balears arriba a l’última pàgina del PDF i considera que ja ha interioritzat tots els continguts, toca fer l’examen que també és gratuït. De fet, l’únic que exigeix pagar és l’obtenció del diploma, justament després de resoldre correctament les preguntes i aconseguir el desitjat «aprovat» en Prevenció de Riscos Laborals.

Quan es produeix la feliç notícia, es fa el pagament i, en aquell mateix instant, passa a ser possible descarregar el diploma. Això ho agraeixen sobretot els balears que necessiten el document per tal de desenvolupar la seva feina, sigui quin sigui el sector al qual es dediquin: electricitat, fontaneria o climatització. Així doncs, no sorprèn que aquests cursos siguin tan sol·licitats avui dia.