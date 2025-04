Estalvia en la declaració de la renda: Coneix les 25 deduccions autonòmiques a les Illes Balears per a l’IRPF 2024

Com cada any, l’inici de la campanya de la Renda ve acompanyat de dubtes i oportunitats. Una de les més importants, i sovint desaprofitades, és l’aplicació de les deduccions autonòmiques. En el cas dels contribuents residents a les Illes Balears, la normativa ofereix un ventall de deduccions específiques que poden suposar un estalvi important en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2024.

Les 25 deduccions autonòmiques de l'IRPF a les Illes Balears

Les 25 deduccions autonòmiques de l’IRPF a les Illes Balears Inversions en millora de la sostenibilitat en habitatges

Deducció del 50% de la despesa en millores d’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges situats a les Illes Balears, amb un límit de 10.000 € anuals. Lloguer d’habitatge habitual

Deduccions del 15% o del 20% de l’import del lloguer, segons l’edat de l’arrendatari o la seva condició de discapacitat o família nombrosa/monoparental. Límit màxim entre 530 i 650 €. Despeses d’estudis extraescolars d’idiomes estrangers

Deducció del 15% de les despeses d’aprenentatge d’idiomes en educació infantil, primària, secundària o formació professional, amb un límit de 110 € per fill. Adquisició de llibres de text

Deducció del 100% de la despesa en llibres escolars fins a 220 € per fill (o 350 € per a menors de 30 anys o famílies amb discapacitat). Estudis d’educació superior fora de l’illa de residència

Deducció de 1.800 € anuals per descendent que cursi estudis fora de la seva illa habitual. Donacions destinades a recerca, desenvolupament o innovació

Deducció del 25% de les donacions a entitats científiques, universitàries o de recerca de les Illes Balears. Tram autonòmic d’inversió en habitatge habitual

Encara que derogat, els contribuents que compleixin requisits a 31-12-2012 poden continuar aplicant el 7,5% o 10% (en cas de discapacitat) de deducció. Lloguer d’immobles destinats a habitatge

Deducció del 75% de primes d’assegurança per impagament de lloguer (límit 440 €), i del 30% dels ingressos de lloguer de llarga durada. Lloguer d’habitatge per trasllat temporal de residència

Deducció del 15% del lloguer pagat per trasllats laborals entre illes, fins a 440 € anuals. Adquisició d’accions d’entitats noves o de recent creació

Deducció del 30% de la inversió en empreses noves o startups, amb un màxim de 6.000 €. Declarants o descendents amb discapacitat

Deduccions de 88 € o 165 € per discapacitat del contribuent o descendents, segons el grau de minusvalidesa. Despeses de descendents menors de sis anys

Deducció del 40% de despeses de guarderia, menjador o serveis de custòdia (fins a 660 €) o 50% en casos especials des de novembre de 2023. Donacions per al foment de la llengua catalana

Deducció del 15% de les donacions a entitats que promoguin la llengua catalana, fins al 10% de la quota autonòmica. Donacions a entitats del tercer sector

Deducció del 25% de donacions a ONGs d’acció social, amb límit de 165 €. Mecenatge cultural, científic o de consum cultural

Deduccions del 15% i 25% de donacions o convenis de col·laboració en projectes culturals o científics. Mecenatge esportiu

Deducció del 15% de despeses o cessions d’ús relacionades amb activitats esportives d’interès social. Subvencions per emergències de protecció civil

Deducció per aplicar el tipus mitjà de gravamen sobre ajudes rebudes per emergències naturals o catàstrofes. Compensació del cost d’hipoteques a tipus variable

Deducció de fins a 400 € anuals per compensar l’increment d’interessos hipotecaris respecte a 2021. Subvencions per impacte de la inflació 2023

Deducció basada en el tipus mitjà de gravamen sobre subvencions rebudes per pal·liar els efectes de la inflació. Adopció

Deducció de 800 € pel primer fill adoptat, 1.000 € pel segon, 1.200 € pel tercer, i 1.400 € a partir del quart. Naixement

Deduccions iguals a les de l’adopció: 800 € pel primer fill, 1.000 € pel segon, 1.200 € pel tercer, 1.400 € a partir del quart. Despeses per ascendents majors de 65 anys

Deducció del 40% de les despeses en residències, centres de dia o contractació de cuidadors (fins a 660 €). Foment de l’autoocupació

Deducció de 1.000 € per a nous autònoms donats d’alta al cens d’empresaris. Ocupació de places de difícil cobertura

Deduccions del 30% o 40% de despeses d’habitatge o transport en casos de mobilitat forçosa laboral. Despeses derivades de l’ELA

Deducció del 100% de les despeses relacionades amb l'esclerosi lateral amiotròfica, fins a un màxim de 3.500 €.