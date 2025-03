La nova temporada a Menorca comença amb propostes gastronòmiques imperdibles

Menorca és una illa que canvia de pell amb les estacions, però hi ha un moment de l'any en què tot torna a bategar amb força: abril. Amb l'arribada de la primavera, els colors tornen al paisatge, les platges recuperen la seva calma blava, i els restaurants que durant l'hivern han romàs tancats reobren les portes per donar la benvinguda a una nova temporada. L’obertura de temporada a Menorca no és només un gest simbòlic: és l'inici d'un cicle en què l'illa es transforma per oferir el millor de si mateixa.

I entre totes aquestes propostes que tornen, en destaca una que combina tot el que el visitant busca quan arriba a l'illa: gastronomia local, ambient relaxat, vistes al mar i una ubicació immillorable. Parlem de Viva La Pepa Menorca, un restaurant que s'ha convertit en referent al nord de l'illa per la seva cuina mediterrània amb ànima menorquina i la seva capacitat per fer que cada àpat es converteixi en una experiència memorable.

En aquest article t'expliquem per què abril és un dels millors moments per visitar Menorca, quins plans pots gaudir en aquesta època de l'any i per què Viva La Pepa és el restaurant que inaugura la temporada a Menorca el mes d'abril que no et pots perdre.

Abril: el secret millor guardat de Menorca Mentre la majoria de visitants planegen el seu viatge a Menorca durant els mesos d'estiu, aquells que coneixen l'illa saben que abril té un encant especial. Les temperatures suaus, els dies que s'allarguen, els camps en flor i la tranquil·litat a les platges i pobles converteixen aquesta època en el moment perfecte per gaudir-ne sense aglomeracions.

No hi ha cues, no hi ha presses, i l'illa mostra la seva versió més natural i acollidora. A més, abril coincideix amb les vacances de Setmana Santa, una ocasió ideal per fer una escapada de diversos dies, desconnectar i deixar-se portar pels sabors i paisatges que només Menorca pot oferir.

Què fer a Menorca a l'abril El bon temps, encara sense la calor intensa de l'estiu, permet gaudir de moltes activitats a l'aire lliure. Aquí tens algunes idees per aprofitar al màxim la teva estada a l'abril:

Explorar el Camí de Cavalls Aquest sender històric envolta tota l'illa i permet descobrir penya-segats, platges verges, boscos i cales amagades. Pots fer-lo a peu o amb bicicleta i adaptar-lo al teu nivell físic.

Visitar cales solitàries Cala Mitjana, Cala Pregonda, Cala Macarella o Cala Tortuga són només algunes de les moltes platges que a l'abril estan gairebé desertes i mostren la seva versió més salvatge i autèntica.

Recórrer pobles amb encant Ciutadella, Maó, Es Mercadal, Alaior o Sant Lluís conserven la seva essència rural i tranquil·la. Carrers empedrats, mercats locals, arquitectura blanca i gent hospitalària.

Gaudir de la gastronomia sense esperes Abril és ideal per menjar sense reserves amb dies de sol a terrasses obertes i servei relaxat. I aquí és on entra Viva La Pepa.

Viva La Pepa Menorca: molt més que un restaurant

Situat a peu de platja a Arenal d’en Castell, Viva La Pepa Menorca no és només un restaurant: és un concepte. Un lloc on el menjar es gaudeix amb vistes al mar, on el servei és proper i on cada detall està pensat perquè el visitant se senti com a casa.

Aquest 2025, l'obertura oficial de Viva La Pepa serà l'11 d'abril, coincidint amb les vacances de Setmana Santa. Des d'aquell dia, les seves terrasses, la seva cuina i la seva zona chill out estaran obertes al públic amb una carta renovada que aposta pel producte local i la cuina mediterrània amb tocs menorquins.

Què trobaràs a la seva carta aquesta temporada

La nova carta manté alguns clàssics molt estimats pels seus clients i presenta noves propostes per sorprendre fins i tot aquells que repeteixen cada any. Entre els seus plats destaquen:

Amanida pagesa amb formatge curat de Menorca

Musclos al vapor

Calamars a l'andalusa amb maionesa de llima

Pulled pork menorquí en pa brioix

Tostes mediterrànies

Postres casolans com el mousse de llimona o el pastís de formatge

A això s'hi suma una àmplia carta de còctels, cafès d'especialitat, vins locals i una selecció de vermuts i licors artesanals.

On menjar bé a Menorca per Setmana Santa?

Molts restaurants a l'illa esperen fins al maig per obrir les portes. Per això, trobar espais com Viva La Pepa que ofereixen la seva carta completa des d'abril és un veritable privilegi.

Si estàs organitzant la teva escapada primaveral i et preguntes on menjar bé a Menorca per Setmana Santa, aquesta és una de les millors opcions: bona ubicació, vistes espectaculars, menjar excel·lent i un ambient relaxat.

Un entorn que convida a quedar-s'hi

Arenal d'en Castell és una platja semicircular d'aigües turqueses i sorra blanca protegida del vent. És ideal per fer passejades, descansar o veure la posta de sol des de la terrassa del restaurant. A l'abril, es converteix en un petit oasi de calma on desconnectar sense renunciar a res.

Si busques una terrassa ideal per menjar a la primavera a Menorca, la de Viva La Pepa està entre les més recomanades. Oberta, assolellada, còmoda i envoltada de vegetació, és el lloc perfecte per passar un matí, un dinar o una tarda de còctels.

Ideal per a tots els públics

Pet friendly: pots venir amb la teva mascota sense problema.

Espai familiar: perfecte per venir amb nens gràcies a la seva amplitud.

Zona chill out per a adults: amb sofàs, ombra i bona música.

Aparcament proper i fàcil accés: fins i tot amb cadira de rodes o cotxet.

Conclusió

L'obertura de temporada a Menorca no és només un canvi de data al calendari: és el retorn a la vida d'una illa que hivernava per oferir el millor de si mateixa quan arriben els primers raigs càlids d'abril.

I si hi ha un lloc que encarna aquesta essència, aquest és Viva La Pepa Menorca: pel seu entorn, per la seva cuina, pel seu tracte i per la seva capacitat per fer-te sentir part de l'illa des del primer mos.

Així que si estàs planejant una escapada per Setmana Santa o durant la primavera, no ho dubtis: reserva la teva taula, obre la gana i prepara't per assaborir Menorca des d'un lloc privilegiat.