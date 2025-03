Descobreix l'àmplia oferta de productes en el nou punt de venda de Novelec Raiguer

El Grup Novelec reforça la seva presència a Mallorca amb el nou punt de venda de Novelec Raiguer a Sa Pobla.Aquesta moderna instal·lació, especialitzada en la distribució de solucions elèctriques, renovables i de climatització, ha tingut una excel·lent acollida pels instal·ladors professionals d’aquesta zona de l’illa. Gràcies a aquest servei proper i personalitzat, així com a un equip expert i amb experiència, es dona resposta a les necessitats del sector. L'atenció personalitzada i servei de proximitat de Novelec Raiguer A mitjan febrer, el Grup Novelec va inaugurar un nou local comercial al carrer dels Horts, 6B, a Sa Pobla. Aquesta ubicació, estratègica al centre de l’illa i amb fàcil accés, respon a la demanda dels professionals del sector que necessiten solucions urgents i un servei de lliurament flexible i a qualsevol hora.Per satisfer aquestes necessitats, la companyia ha posat en marxa un autoservei de 400 m², atès per un equip d’experts del mateix grup. Ampli stock de productes amb més demanda Aquest grup empresarial considera que aquest espai és suficient per millorar la cobertura i el repartiment diari des de Palma. Les instal·lacions, que estan dissenyades per oferir un servei més ràpid i directe als professionals de la zona, compten amb un ampli stock de productes d’alta demanda.Aquesta selecció s’adapta a les necessitats específiques de cada tipus d’instal·lació, cosa que permet als instal·ladors comptar amb una varietat de solucions al seu abast en tot moment. Assessorament personalitzat per tècnics experts Una altra de les avantatges és que aquests professionals compten amb l’assessorament expert i personalitzat dels tècnics del grup. La seva experiència i coneixement profund els permet resoldre qualsevol dubte o consulta relacionada amb la instal·lació, el manteniment o el funcionament dels productes. Al final, es tracta d’oferir la millor solució segons les necessitats de cada instal·lació o projecte. Grup Noria, soci de confiança per al sector A més, amb aquesta nova obertura, el Grup Noria, amb qui Novelec es va associar el 2013, també reforça la seva xarxa de proximitat i el seu compromís amb els instal·ladors professionals de Mallorca.Aquesta col·laboració ha millorat significativament la qualitat del servei en el mercat al llarg d’aquest temps, permetent, a més, la presència física amb 70 punts de venda distribuïts per tot Espanya. Actualment, el Grup Noria, central de compres i serveis de tres marques representatives a Espanya, té com a objectiu arribar als 100 punts de venda en tot el territori nacional abans de finals de 2025.Des de la seva fundació el 1980, el relleu generacional ha mantingut el mateix compromís i vocació que van impulsar la seva creació: innovació, creixement i dedicació.Aquests valors han estat la clau per oferir solucions cada cop més eficients en un sector altament competitiu. En resum, aquest nou punt de venda de Novelec Raiguer, atès per experts, ofereix un ampli stock amb una gran varietat de productes en electricitat, climatització, eficiència energètica, energies renovables i recàrrega de vehicles elèctrics. A més de satisfer les necessitats immediates amb un tracte proper, també ofereix la possibilitat de lliurar el material directament a l’instal·lador, en el lloc i l’hora que més li convingui, garantint així un servei més eficient i àgil.