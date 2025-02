Perdre l'audició no és només un obstacle individual, sinó que també impacta profundament aquells que envolten la persona afectada. Tant si ha nascut amb una deficiència auditiva, com si ha perdut l'audició per un accident o a causa de l'edat, moltes vegades qui té dificultats per sentir no és plenament conscient de com aquesta dificultat està canviant la dinàmica familiar i social.

Els teus estimats han de parlar més fort? O ets tu qui ha de repetir les frases constantment perquè el teu familiar o amic no t'escolta? Pujar el volum de la TV o comunicar-se amb signes? Adaptar-se a la realitat sense qüestionar-la, però amb un bon audiòfon que sigui una ajuda extraordinària. I, si estàs planificant viatjar a Madrid, et portaràs una sorpresa, perquè hi trobaràs audiòfons econòmics, però creats amb tecnologia d'avantguarda. Para molta atenció perquè t'portem tota la informació! Perquè adquireixis el teu i ja no et perdis els moments que més t'importen.

Millora la teva audició i estalvia en la teva pròxima visita a Madrid

Qui no escolta bé, mereix gaudir de converses clares, sons nets i una millor qualitat de vida, tot mentre aprofita el seu viatge a Madrid per adquirir els millors audiòfons per a sords 2025 a preus inigualables. On? Al Centre Auditiu Oidox, situat al carrer Hermanos García Noblejas n.º 158 de Madrid, on t'ofereixen solucions auditives amb la última tecnologia que transformarà el teu dia a dia.

Canvia la teva experiència, la del teu familiar o amic amb una avaluació auditiva gratuïta. Les persones que hi treballen podrien recomanar-te nombroses opcions com l'oferta d'audiòfons Phonak Infinito. Coneguts per la seva tecnologia avançada i disseny discret, quedaràs impressionat perquè, a més del so impecable, sentiràs comoditat a un preu impossible de rebutjar.

Deixa que Madrid et sorprengui amb la solució que necessites! Torna a casa no només amb una audició renovada, sinó també amb la satisfacció d'haver fet una inversió intel·ligent que durarà molts anys.

Els millors audiòfons d'aquest any 2025

Al Centre Auditiu Oidox, se senten orgullosos d'oferir una selecció dels millors audiòfons per a sords, dissenyats per cobrir diferents necessitats auditives durant més de 15 anys. Han presenciat cadascuna de les emocions que els seus clients senten després de cada compra. A més, cadascun d'aquests dispositius compleix amb els requisits que busques, per exemple:

Phonak Audéo Sphere Infinio : destaca per incloure un xip de xarxa neuronal profunda (DNN), permetent una separació precisa de la veu i el soroll ambiental. Podràs apreciar les veus clarament, fins i tot si estàs enmig d'un centre comercial. A més, té un disseny elegant i discret que garanteix comoditat i estil.

Signia Integrated Xperience Charge & Go 7 : equipat amb la tecnologia Integrated Xperience, t'ofereix una experiència adaptada a la teva oïda. La seva capacitat per identificar la ubicació de la font sonora facilita interaccions més naturals. A més, la seva funció de càrrega ràpida i connectivitat Bluetooth el fan pràctic per a l'ús quotidià. T'agrada la música? Gaudeix-la al màxim.

Oticon Intent : amb sensors d'intenció de l'usuari, l'Oticon Intent ajusta automàticament les seves configuracions per adaptar-se a diferents entorns, tant si estàs a casa, enmig del trànsit o en un restaurant. La seva compatibilitat amb Bluetooth Low Energy i Auracast garanteix una connectivitat eficient amb múltiples dispositius.

Resound Nexia: aquest audiòfon combina un disseny compacte amb tecnologia d'ultima generació, incloent també Bluetooth Low Energy per a una transmissió de so eficient. És ideal per a qui busca discreció sense comprometre la qualitat del so.

Beneficis d'adquirir els teus audiòfons al Centre Auditiu Oidox

Quan visitis la seva seu, et sentiràs com a casa i interactuaràs amb persones que entenen les teves necessitats. No només estaràs en un lloc per comprar un audiòfon, sinó que tindràs el suport i l'assessorament de professionals que t'ajudaran i et tractaran com et mereixes. A més de:

Avaluació auditiva gratuïta : els experts realitzaran una audiometria completa per determinar el dispositiu que millor s'adapti a les teves necessitats.

Ofertes exclusives : no deixis passar les seves promocions, com l' oferta 2x1 en audiòfons Phonak Audéo Infinio , que inclou carregador i extensió de garantia durant 5 anys. Sempre tenen les millors ofertes d'audiòfons per a sords perquè puguis gaudir-ne a un preu especial.

Assessorament personalitzat : et guiaran en tot el procés, des de la selecció de l'audiòfon fins a la seva adaptació i manteniment.

Ubicació convenient: són a Madrid! A més, faciliten als viatgers la possibilitat de millorar la seva audició durant l'estada a la ciutat.

Una persona sorda que prova audiòfons d'alta qualitat i última tecnologia pot experimentar una profunda emoció. De sobte, el món s'obre amb sons que abans no es podien percebre: el cant dels ocells, el murmuri del vent entre els arbres, el riure d'un nen o els miols del seu gat.

Aprofita el teu viatge a Madrid per millorar la teva audició!

Vols més informació? Demana una cita al 91 941 85 53 o al 613 62 42 13 (WhatsApp), o visita'ls al carrer Hermanos García Noblejas n.º 158 de Madrid.