Carta a la presidenta Prohens

Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears,

Ens agradaria que vostè tengui la paciència de llegir aquesta cita d’Ivan Illich del llibre de Jason Hickel, Menys és més, com el decreixement salvarà al món (llibre de l'any 2021 segons el Financial Times): «El caragol construeix la delicada arquitectura de la seva closca afegint una darrere l'altra les espires cada vegada més amples; després atura bruscament i comença a enroscar-se però aquesta vegada en decreixement, ja que una sola espira més aportaria a la closca una dimensió 16 vegades més gran, la qual cosa en lloc de contribuir al benestar de l'animal, el sobrecarregaria».

Vivim a una comunitat d'un milió d'habitants i amb més de 19 milions de turistes, és a dir, una població quasi vint vegades superior als residents. LA NATURA SEMPRE ENS GUIA PEL BON CAMÍ, I HI HA DE SER AQUEST EL DE LES ILLES BALEARS SI VOLEM QUE PERDURI EL BENESTAR PER A TOTHOM DAVANT AQUESTA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, ECONÒMICA I LINGÜÍSTICA: DECREIXEMENT.

També voldríem que llegís el que vol dir la paraula sostenibilitat que tantes vegades empra vostè i el seu Govern de cara a l’aparador: «La sostenibilitat és la capacitat de mantenir l’equilibri en els sistemes naturals i socials al llarg del temps. Implica prendre decisions i accions per no esgotar els recursos naturals (aigua, sòl, medi ambient...) i causar danys irreparables al medi ambient o a la societat, de manera que les generacions futures també puguin satisfer les seves necessitats. Es tracta d’un repte global que s’aplica en diferents contextos com el medi ambient, l’àmbit social i el terreny econòmic».

Idò ni el Govern, ni els Consells, ni els Ajuntaments no en fan cas i no posen mesures per a tots aquests exemples d'insostenibilitat.

Per tot això, com no li cau la cara de vergonya per tots aquests fets que vivim dia rere dia d'ençà que vostè diu que governa, pactant amb el dimoni:

1. Ja n'hi ha prou de riure-se'n dels habitants de les Illes Balears amb la seva rialla postissa cada vegada que vol dir alguna cosa. Diu una cosa i fa l'altra.

2. Vendre la cultura i la llengua de les Illes Balears per uns pressupostos. Judes va lliurar Jesucrist per 30 monedes d'or. I vostè ha pactat amb el dimoni cucarell.

3. Parlar des del faristol del Govern on diu que estau orgullosos de ser d'aquí i mentrestant fa demagògia i fent tot el contrari del que diuen.

4. Sobresaturació turística i a la vegada tudant els nostres euros fent més publicitat.

5. Sobresaturació de cotxes (Formentera si limita el nombre de cotxes!!, però a Mallorca no ho fan perquè són uns irresponsables).

6. Sobresaturació de creuers. És hora de limitar-los. Un per setmana.

7. Sobresaturació poblacional. El PP dur al Parlament balear el fet que no pot assumir més menors migrants, però no posa límits a la sobresaturació turística i els efectes secundaris d'aquesta.

8. Proposar més pàrquings per a cotxes quan els que s'ha de fer és limitar-los. La proposta insostenible de crear més de 7.000 aparcaments pels cotxes per part del rei dels plans de xocs- el batlle de Palma-, és una manca de seny i responsabilitat.

9. Sobreexplotació d'aqüífers (1.200 pous en un any). Com és possible que s'hagin fet més de 1.000 nous pous durant un any?

10. Discriminar als residents per no proposar mesures de consum i restriccions d'aigua per a residents i no residents. El malbaratament d'aigua pels turistes (més de 700 litres per dia) contrasta amb les restriccions als residents dels pobles.

11. Proposar i cercar finançament per a noves carreteres i tenir la intenció de fer el segon cinturó de Palma quan el que s'ha de fer és limitar el nombre de carreteres i vehicles.

12. Amnistiar tota la construcció il·legal en sòl rústic a les illes sense el control de la comissió de medi ambient (decret irresponsable de llei de simplificació administrativa) i discriminant els ciutadans que han construït de forma legal.

13. Fomentar de forma insostenible un creixement urbanístic desbocat per tot arreu i no facilitar habitatge social als residents.

14. Reduir la superfície de sol permetent instal·lant plaques solars sense límits i sense planificacions en sòl rústic quan s'hauria de fer primer a les edificacions ja construïdes.

15. És insostenible que no faci dimitir el president del Parlament Balear per un delicte d'odi contra la republicana Aurora Picornell i per respecte a totes les víctimes afusellades per Franco.

16. Derogar la llei de Memòria Democràtica com a exemple de manca de respecte per les víctimes del franquisme i posar-se en evidència davant tothom.

17. Promoure el Genocidi del Català. Discriminació lingüística per als residents de les illes proposant mesures segregacionistes per la llengua a l'educació (tudant una milionada dels nostres euros per res) i eliminant la llengua de les Administracions públiques, quan el que han de fer és protegir-la i activar-la.

Per tot això és bé hora d'aturar tots aquests desgavells i posar en pràctica un desenvolupament sostenible, és a dir l'objectiu ha de ser un DECREIXEMENT GENERALITZAT A CURT TERMINI en turisme i a tots els efectes secundaris d'aquest.

Vet aquí algunes mesures que hauria de prendre per començar a decréixer i per descomptat deixar de pactar amb el dimoni etnocida:

1. Limitar places turístiques en general i no només del turisme vacacional.

2. Aturar el desgavell urbanístic en general i no provocar discriminacions.

3. Incrementar el transport públic i sostenible.

4. Limitar la compravenda d'habitatge pels no residents de les illes. Als inversors no residents se’ls ha d'exigir un mínim d'anys de residents per comprar qualsevol habitatge (p. ex. deu anys).

5. Pujar l'ecotaxa i dedicar-la a temàtica mediambiental exclusivament.

6. Posar un impost a tots els vehicles de lloguer per tal de disminuir el col·lapse circulatori a les illes.

Molt cordialment, Palma, 4 de juliol de 2025.

Grup Humanistes de les Illes Balears.