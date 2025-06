Immigració, llengua, memòria. Vergonya, presidenta!

Tres conceptes que figuren a l’acord amb Vox, signat aquest divendres pel Partit Popular. Tres paraules que impliquen obligatorietat de polítiques xenòfobes, contra les persones migrants que venen a viure aquí, contra polítiques d’acollida a menors no acompanyats que necessiten ajut i proposta de futur, la primera. Diuen que obligaran al govern autonòmic, a la consellera Cirer a no admetre ni un menor més, a oblidar-se dels principis cristians de respecte als drets humans. Diu la diputada Cañadas que s’acaba la política woke del PP, entre rialles perquè ni tan sols sap dir-ho bé.

Atac a la llengua pròpia, la catalana, que segons l’Estatut -llei orgànica de l’Estat, en l'article 4:

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.

2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma.

3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

Segons l’acord subscrit, es modificarà la llei d’educació per aconseguir que la llengua castellana sigui vehicular als centres docents, menystenint la catalana. Aquesta no haurà de ser coneguda per part de treballadors/es públiques, ni tan sols serà un requisit per treballar a la docència – ja ho han llevat de la sanitat- ,i es promourà l’exempció del seu coneixement a l’alumnat que visqui «temporalment» a les nostres illes. Un acord que mostra ben clarament l’odi cap a la nostra llengua, el menyspreu que demostren aquelles persones elegides democràticament, que ocupen escons al Parlament, que han d’assumir el mandat de l’Estatut segons juren o prometen en prendre possessió. Fixació contra la nostra llengua, que volen transmetre amb mentides, amb menyspreu, enyorant l’España una! d’en Franco.

Derogaran la llei de reconeixement i memòria democràtics, llei autonòmica 13/2018, sense gens de vergonya, a les ordres del partit Vox nostàlgic del franquisme, a les ordres dels seus caps de Madrid, amb l’agreujant que la presidenta Prohens es va comprometre, fa cinc mesos a mantenir-la. És molt greu que falti a la seva paraula, que hagi mentit i que aparegui satisfeta de l’acord sense gens de vergonya. No pot pretendre ser la presidenta de «tots» els illencs amb aquest acord, és la dels ciutadans d’extrema dreta.

Diuen que el govern del Partit Popular necessitava els Pressupostos, que ja els va bé l’acord amb Vox per l’«estabilitat»...no hi ha raons que ho justifiquin, si no són que no creuen en la democràcia, si no és per aprofitar-se d’ella, que accepten la ideologia d’extrema dreta com a seva, que no veuen la indecència en el menyspreu cap a tot allò que significa la llei autonòmica, reconeixement a la història dels vençuts, a la història dels lluitadors per la democràcia, per les llibertats, memòria a la història amagada, silenciada pels franquistes que guanyaren la guerra i mantingueren la seva victòria a base de repressió i por.

L’Obra Cultural Balear ha abandonat la Mesa per la sostenibilitat, per coherència, per dignitat, no podia continuar asseguda devora els representants del govern autonòmic que, conscientment, incompleixen el mandat estatutari, que accepten l’odi cap a la nostra llengua. Una decisió que ens enorgulleix com a sòcies i com a ciutadanes d’aquesta illa.

Per molta aversió que mostrin, per molts atacs a la llengua que promoguin, per moltes polítiques inhumanes que facin, no aconseguiran el vistiplau de la ciutadania. Hi ha més gent demòcrata, respectuosa amb la memòria democràtica, que respecta els drets humans, del que es pensen. Gent que vol promoure l’acollida dels menors, que se sent orgullosa de tenir una llengua, una cultura pròpia, la catalana, que ens agermana amb altres pobles, que ens obri a altres cultures.

Illencs de les quatre illes, que s'empegueeixen dels representants polítics del PP i Vox que han signat aquest acord, que demostren tanta inhumanitat, tant menyspreu, tant odi. Han mostrat el vertader llautó de la seva ideologia, antidemocràtica, indigna, no respectuosa amb el llegat dels nostres avantpassats que mantingueren la llengua, les tradicions, la cultura nostra. Que foren acollidors amb la gent que vingué a treballar i establir-se a les nostres illes, que contribuïren amb els seus esforços a canviar la societat, l’economia.

En nom de tots ells, dels que hi som, i dels que vindran, ens trobaran enfront responent amb més democràcia, més respecte, més esforç per preservar la nostra manera de ser, la nostra cultura. Ho direm fort i clar: vergonya, presidenta!