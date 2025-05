Cinisme i genocidi

Entenc que el cinisme en política implica una renúncia frívola a la pròpia ideologia i moral que pot esdevenir especialment cruel i criminal en segons quines circumstàncies. En el cas del nou canceller Merz el practica, aquesta mena de cinisme, en unes darreres declaracions referents a Israel, en què dona suport «indestructible» a aquest estat per responsabilitat històrica, recorda que aquest posicionament s'ha vist concretat i reforçat a partir de l'atac d'Hamas el 7 d'octubre de 2023, insta a un alto el foc, alliberament d'ostatges i reclama un esforç per evitar la fam a Gaza. Alhora que no es desdiu, ans el contrari, de la convidada que Netanyahu visiti Alemanya, com a «primer ministre elegit democràticament en un estat democràtic, l'únic de la regió».

En tot aquest seguit d'alegre mostra política d'intencions, obvia entre altres situacions i responsabilitats importants: el procés iniciat per la República de Sud-àfrica de 29 de desembre de 2023, conegut oficialment com Aplicació de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi a la Franja de Gaza (Sud-àfrica contra Israel) davant la Cort Internacional de Justícia, així com l'ordre de detenció per crims de guerra emès pel Tribunal Penal Internacional de la Haya contra Netanyahu, del que Alemanya forma part, com a responsable de crims d’inanició i de dirigir atacs contra civils intencionadament, així com de crims d’assassinat, persecució i altres actes inhumans. Aquest tribunal també creu que els presumptes crims de lesa humanitat són part d’un atac generalitzat i sistemàtic a Gaza.

Ja que Merz al·lega la responsabilitat històrica d'Alemanya amb Israel i el reconeixement de Netayahu com a líder elegit democràticament, recordar que Hitler també ho fou elegit en unes eleccions democràtiques i aquest fet, que es va esdevenir a la nació alemanya, assenta el precedent important a recordar que un personatge polític triat democràticament no és salvaguarda ni excusa per provocar una guerra i un genocidi, i gaudir de la immunitat i impunitat que li atorga el Sr. Merz, també elegit democràticament per a major glòria del frívol i criminal cinisme polític.

Els interessos econòmics d'Alemanya amb Israel, inclòs l'augment el 2024 de venda d'armes per a seguir assassinant i massacrant la població civil de Palestina, hi poden ser darrera, perquè no podem creure i tèmer que hi pugui haver altre tipus d'afinitat política o històrica. Ara sabem però, i també ho haurien de saber els ciutadans alemanys, el nivell moral i de justícia que s'atorga el país més poblat i segurament més poderós econòmicament d'Europa. Si aquest és l'exemple a seguir per la resta d'europeus, s'ha d'anar alerta qui no hi volem participar, a que la torxa genocida ha passat dels nazis a les mans dels dirigents polítics actuals, avui amb els palestins com a víctimes d'un genocidi.