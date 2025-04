Espanyolització i islamització

Com sempre, el líder del PP només obre la boca per criticar el que fa el govern. Segurament ha après en els exercicis d’aprenentatge que tenen amb Aznar i la seva fundació, que quan critica vol dir que afirma que ell faria el contrari o una altra cosa i això li pot servir com a programa de govern i d’obtenció de vots, perquè no pot ser que no hi hagi res que no faci bé el Govern. Segurament quan s’equivoca pot ser que faci qualque cosa bé. Una de les darreres crítiques l’ha feta quan el Govern ha rescindit el contracte de compra de munició a Israel, ja que el president del PP creu que s’hauria de complir el contracte i acte seguit s’ha posat a fer preguntes: «Què val la rescisió del contracte?» «Qui pagarà aquesta rescisió?»: Jo que l’escoltava no em sortia altra cosa més que dir: «Tu, tu la pagaràs».

El papa dels pobres ha mort, però ara no aconseguirà tenir un funeral de pobre com ell volia. El que no entenc és com l’església és capaç de tenir manaments, els de Moisès o els de l’església, però no és capaç de fer manaments que obliguin tots els seus manaies, tota la jerarquia i la tropa. Com és possible que el papa estigui d’acord amb el matrimoni entre homosexuals i ara arribin com a cans de caça, cardenals completament contraris a aquesta resolució del papa mort? És a dir, que si algun d’aquests té fumata blanca, tot canviarà una altra vegada i l’església tornarà al paleolític. Conducta de cardenals que no es diferencia molt de la dels peperos, que volen tocar cadira Moncloa, per desfer tot el que s’hagi fet, que ells consideren que està tot malament. Quin món de moneies!

Sabeu que la casa dels canonges fou elegida per Francesc Macià com a residència oficial dels presidents de la Generalitat de Catalunya. Sempre hi havia onejat només la bandera quadribarrada, la senyera. Doncs, com vos podíeu imaginar, el virrei Illa hi ha fet onejar la bandera espanyola també. Aquest edifici si no és en situacions extraordinàries no se sol fer servir. El darrer que el va fer servir fa ser Quim Torra, que s’hi va confinar durant la pandèmia de la covid. Ara el fan servir de seu del departament d’Unió Europea i Acció Exterior.

El grup que va demanar que s’hi col·locàs la bandera espanyola va ser el format per «Impulso Ciudadano», amb l’argumentació que ho ordenava la Constitució espanyola i una altra llei que regula l’ús de banderes oficials. El Govern d’Illa no menciona Impulso Ciudadano quan justifica haver-la posada sinó que manifesta que ha estat per una qüestió de coherència i homogeneïtzació amb la resta de departaments, ja que havien rebut un requeriment del TSJC per a posar-la-hi.

Resulta que Impulso Ciudadano té una total obsessió amb les banderes espanyoles i cerca pertot on manca aquesta bandera i requereixen de la justícia que persegueixi les institucions que no la tenguin. Denuncien que un 80% dels ajuntaments catalans no tenen penjada la bandera espanyola, el que no diuen és que un 40% no té posada la bandera catalana. També denuncien que 97 ajuntaments tenen una bandera estelada.

Aquest president primer uneix les banderes i després diu que lligarà Catalunya amb Espanya, amb el seu principal lligam que és la monarquia.

La pregunta és: com pensa lligar Catalunya a Espanya si resulta que la sucursal de la ràdio nacional espanyola dóna un premi a l’actriu espanyola, Carmen Maura, que s’ha caracteritzat pel seu odi a Catalunya? Com pensa lligar aquests dos estats si l’Estat espanyol té el depòsit de l’odi ben ple que vessa pels quatre costats?

La islamització és una qüestió que no s’atura ni aquí ni a Europa. Per exemple, segons ens conta Eva García a X, a França, l’any 1975 hi havia vuit mesquites, mentre ara, el 2025, n’hi ha 2.600. A Europa, països com el Marroc, Aràbia Saudita, Qatar i Turquia financen la construcció de mesquites i l’adoctrinament islàmic. El 2030 hi haurà a Europa 60 milions de musulmans. La conquista musulmana d’Europa no s’atura!