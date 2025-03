Dissabte que ve, vuit de març, commemorarem el Dia Internacional de les Dones. Fou el 1977 que Nacions Unides va institucionalitzar aquest dia, després que la mateixa ONU celebrés l’any 1975, com a any Internacional de la Dona, enguany fa cinquanta anys.

Aquest organisme internacional proposa com a lema «Per a les dones i nines en tota la seva diversitat: Drets, igualtat i apoderament». Una crida al reconeixement dels drets de les dones, a la igualtat imprescindible per a una societat democràtica i apoderament, això és, que les dones aconsegueixin poder, mitjans, forces com a persones, sempre amb el respecte inherent.

Un any més veurem molts actes organitzats als nostres pobles per les entitats i associacions feministes, en col·laboració amb els Ajuntaments la major part. Un any més hi haurà les manifestacions als carrers de les quatre illes, amb participació de molta gent jove, gràcies a la bona feina que fan el conjunt d’entitats com el feminisme a l’escola, treballant la commemoració del vuit als instituts i escoles, per exemple.

Sortirem als carrers, anirem als actes, exposicions, conferències, espectacles diversos, que parlaran de la història de les dones que lluitaren per la igualtat en els segles passats, que ens mostraran exemples de dones pioneres, científiques, poetes, artistes, esportistes, que han demostrat clarament la seva vàlua superant dificultats i entrebancs.

N’aprendrem dels seus exemples, ens encoratjaran davant les nostres dificultats i ens animaran a no defallir davant el patriarcat tan exultant que es mostra tan agressiu, amb l’ascens de l’extrema dreta en el nostre món més pròxim.

Tota la setmana veurem articles a la premsa, comentaris i reportatges a les cadenes televisives, i les xarxes socials ens convidaran a assistir a actes i a les manifestacions. Afortunadament en el segle XXI s’ha avançat en la presència del feminisme en la vida quotidiana, malgrat que continua havent de vèncer el masclisme en totes les seves formes.

Repensem la crida de Nacions Unides per a tots els països del món, des d’occident a orient, del nord i del sud: per a les dones i nines en la seva diversitat, amb drets com a persones, amb igualtat i apoderament tan necessaris a tants llocs del món on les dones pateixen per ser considerades inferiors, des del poder polític i el familiar.

Visquem el vuit de març amb alegria, reforcem la sororitat que ens uneix i ens fa fortes, cerquem aparcar les diferències, treballem conjuntament perquè necessitem tota la fermesa, tota la força, per fer front a aquest patriarcat ancestral que tant mal fa a les relacions humanes.