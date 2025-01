La politiqueta és la mala política, la que no afrontar els problemes de fons, la que no és empàtica amb les majories socials i les classes subalternes, la de qui, dient una cosa, fa el contrari, la que incentiva l'antipolítica que, tard o d’hora, acaba posant al timó de les institucions a personatges com ara Donald Trump o Javier Milei. Fa massa temps que se’n fa de politiqueta.

Des de sempre m’ha semblat politiqueta en estat pur la «tècnica legislativa» a qualsevol parlament del batibull dels «decrets òmnibus», o la perversió de les Lleis d'acompanyament dels pressuposts autonòmics o estatal. Mesclar ous amb caragols en matèria legislativa és d’una manca de transparència esborronadora.

Ara bé, allò que va passar el dimecres 22 de gener en el Congrés dels Diputats va ser elevar la politiqueta a l’estratosfera. Com és sabut, es discutí i votà la convalidació -o no- de tres Reials Decrets-llei. El referit a l’impost a les empreses energètiques (exceptuant les elèctriques, per cert) no va ser ratificat. Es va imposar la majoria parlamentaria desacomplexadament defensora dels insaciables interessos de les grans empreses (PP-Vox-Junts per Catalunya). El RDL de l’enèsima reforma regressiva de les pensions -Incentius per treballar fins als 72 anys i «Mini-Jobs» pels joves- va ser ratificat per una àmplia majoria. El consens neoliberal mai falla!

Tanmateix, el gran daltabaix es produí amb la no ratificació del súper RDL òmnibus on el Gobierno de España hi va encabir un variat mix de mesures urgents en matèria econòmica, tributària, de transport, i de Seguretat Social, i on es prorrogaven determinades mesures per a fer front a situacions de vulnerabilitat social. A més de la revalorització de les pensions i els ajuts al transport i a les persones afectades per la DANA d’octubre de l’any 2024, no s’ha convalidat l’anomenat «escut social», un conjunt de fins a vuitanta mesures. La més rellevant d’aquestes mesures és la prohibició del tall de subministraments bàsics i de desnonaments a persones vulnerables.

De moment -perquè la politiqueria partidària sobre aquest assumpte seguirà un temps-, no és agosarat extraure les següents conclusions: i) Quan no es té majoria parlamentària estable és una imprudència persistir en la mala pràctica legislativa dels batibulls. ii) PP i Junts (Vox no sé què diu) clamen perquè s’aprovin ara la revalorització de les pensions i els ajuts al transport, però no diuen res de l`«Escut Social». Aquest és el quid de tot plegat! Especialment, ho és la prohibició del tall de subministraments bàsics i de desnonaments a persones vulnerables. iii) Les dretes i extrema dreta s’ensumen, i cada cop coincideixen més en votacions parlamentàries per fer pinya en contra de les persones més vulnerables -les empobrides i excloses voten poc-. iv) Des dels EUA de Trump s’irradia a la globalitat del planeta i de forma desacomplexada la teoria neoliberal de gestió de la marginalitat. Teoria que es resumeix en poques paraules: «El delicte de ser pobre». v) Fer efectiu el dret incondicional a un habitatge digne és ara mateix l'«elefant a l'habitació» (elephant in the room) de la lluita de classes d’aquesta etapa del capitalisme. Per això, les dretes i l’extrema dreta intenten canviar els focus i posar-los sobre qualsevol possibilitat d’aturar els desnonaments i fent de demagògia amb el no - problema de l’ocupació d’habitatges.

En aquest context. no reforçar els moviments socials emancipatoris i la unió de l´esquerra no estrictament claudicant és fer politiqueta. S’escau invocar un refrany africà que diu: «La unió en el ramat obliga el lleó a anar-se'n a dormir amb gana».