El que li passà a les Illes Balears

El passat 5 de gener va sortir el nou àlbum de Bad Bunny, un dels artistes internacionals de reggaeton més importants, i la review del tik-toker català Arnau Molet (@arnaumolet) estava encapçalada per la frase «Bad Bunny és independentista».

L’artista és originari de Puerto Rico, una illa del centre d’Amèrica que fou espanyola fins el 1898 quan va ser cedida als Estats Units després de la guerra hispano-americana. Actualment és un territori no incorporant, conegut com Estat Lliure Associat, el que vol dir que els ciutadans son nortamericans però sense tots els drets que comporta la ciutadania.

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ és el títol de l’àlbum de 17 cançons ens les quals Bad Bunny mescla sons de la seva terra i cultura amb ritmes actuals, i parla de la pèrdua d’identitat de Puerto Rico i la gentrificació que pateix el país. ‘LO QUE LE PASÓ A HAWAI’ és el tema on l’artista s’ha descobert i llança un missatge clar de pèrdua d’identitat, el desplaçament de la població local, i la resistència popular per mantenir la cultura pròpia, tot comparant-ho amb la situació de neocolonització que pateix Hawaii des del segle XIX, també en mans d’Estats Units.

Bad Bunny avisa al seu poble del perill a que estan sotmesos a reviure el que passà a Hawaii, convertit en un territori radicalment anglicitzat al servei de les demandes turístiques dels Estats Units i que, com a conseqüència, ho ha perdut tot: la cultura, la llengua i la identitat pròpies. Però també ens avisa a tots i totes.

L’àlbum del déu del reggaeton ha donat la volta al món i les xarxes socials s’han omplert de missatges de solidaritat amb Puerto Rico, però sobre tot, de contingut de reclam i protesta contra el fenomen de turistificació i gentrificació massiva que usen com a himne el tema ‘LO QUE LE PASÓ A HAWAII’. Bad Bunny, no sols ha demostrat ser tenir unes grans dots musicals, sinó que, tot i ser un dels músics més importants del segle XXI, no ha perdut l’arrel amb la seva terra i la seva identitat. Tornant a la frase d’Arnau Molet, Bad Bunny va donar suport explícit al Partit Alianza de País (Movimiento Victoria Ciudadana + Partido Independentista Puertorriqueño).

Aquest fet m’ha fet pensar que pot ser Bad Bunny ha assentat un himne pels pobles del món que en necessitàvem un per a la lluita que tenim pendent: contra les forces de turistificació i gentrificació dels territoris.

El que ha passat a Hawaii, el que està passant a Puerto Rico, a les Illes Canàries, a Galícia, a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, etc., és mundial. L’atac contra les nostres llengües, cultures i territoris és occidental. És una neocolonització de les potències occidentals. Realment, l’elit econòmica i política d’Occident és el allà on convergeixen totes les nostres lluites. El neoliberalisme individualista és una de les seves grans victòries perquè han desmuntat els vincles inter i intracomunitaris i han desestabilitzat tots els moviments socials. Han creat un món al servei de la demanda turística dels occidentals i estan amenaçant milers de territoris, llengües i cultures pròpies.

Personalment, considero que la lluita és clara i ha de ser col·lectiva. Ens hem de solidaritzar entre els pobles i crear distints nivells de lluita, tant local, com global, per desmuntar aquesta elit repugnant que ens destrossa la vida i la identitat pròpia.

Per cert, no ens hem d’oblidar que a Mallorca hi ha una artista que també ens ha proporcionat aquesta música reivindicativa d’acord amb els problemes actuals. Maria Jaume, amb el seu àlbum ‘Nostàlgia Airlines’ premiat als Enderrock 2025 com a millor disc de l’any, també parla de la tursitificació de les Illes i els canvis que ha comportat des d’una perspectiva, emperò, més nostàlgica. ‘Hoteles, sol y playa’ és el meu himne personal.