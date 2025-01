Encetam aquest 2025 amb renovades energies i amb els millors desitjos per als nostres lectors.

De totes maneres, si obrim el focus i feim un repàs a com està el món, no hi ha gaires motius per a l'optimisme. Mig món està directament en guerra i l'altre mig indirectament.

Mai se n'havia anat del tot, però cal reconèixer que la moral de la violència, l'agenda de l'odi, s'ha imposat en les relacions internacionals. Vivim una escalada d'odi, revenja i mort difícil de revertir, fruit d'anys de treball intens dels qui fan comptes treure rèdits d'aquest caos mundial.

A tot el món es viu un viratge cap a polítiques autoritàries i, sembla com si la Humanitat no hagués après res de la història. Del que va passar ara fa cent anys.

És fàcil culpar les xarxes virtuals d'aquest gegantí retrocés. I no seria fals, però sí incomplet. Els mitjans de comunicació de masses, en general, també han abonat aquesta aposta per la (no)resolució dels conflictes a través de la violència.

I davant d'aquest panorama, no ens queda més remei que renovar la nostra fe i confiança amb les persones i reorganitzar-nos, retrobar-nos tots els que proposam una cultura de la pau i treballar intensament per canviar mentalitats i dinàmiques i fer que guanyi la Pau.