Aquest dilluns, 30 de desembre estam convocats a participar a la manifestació unitària amb motiu de la Diada de Mallorca que es farà a partir de les 18.00 hores. Començarà al passeig del Born i farà el seu itinerari fins a la plaça del Tub on s'hi llegiran els manifests i hi haurà ballada, festa i concert.

La Plataforma 31D reivindica que el 31 de desembre torni a ser la Diada oficial de Mallorca i enguany, les entitats que formen la plataforma han posat el focus en els principals problemes que afronta avui la població de Mallorca: massificació, espoli fiscal, habitatge, col·lapse dels serveis públics, desigualtats, pensions baixes, mancances en drets laborals... i defensen que la solució a tots aquests problemes és l'autodeterminació.

De la seva banda, l’Esquerra Independentista de Mallorca, formada per les organitzacions CUP, Arran, SEPC, Endavant (OSAN), COS i Alerta Solidària, ha escollit com a lema: ‘Defensem Mallorca: terra, lluita i llibertat', per reflectir «la necessitat d’enfortir la resistència davant els atacs constants contra la llengua, la cultura i el territori», alhora que apel·la a la construcció d’una Mallorca i uns Països Catalans lliures.

Els convocants dels dos blocs de la manifestació conviden tota la ciutadania a participar de la manifestació per reclamar la restitució de l'oficialitat del 31 de desembre com a Diada de Mallorca i per defensar «el territori, la llengua i els drets socials».

No hi podem faltar!