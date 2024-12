El PP vol pactar amb Junts: fake, innocentada o realitat?

Això s’hauria de dir al final, però jo ho diré al principi (ja ho he explicitat al títol) perquè no sé si és un fake, una innocentada o una realitat. Allò cert és que la meva informació me la proporciona Alvise Pérez, que és un eurodiputat per «Se acabó la fiesta», partit més extremós que Vox, que ja és dir. Basta informar-vos que Alvise Pérez, després de ser elegit com a eurodiputat va reunir els seguidors que hi varen voler anar a una discoteca madrilenya i, entre altres coses, va dir: «Espanya s'ha convertit en la festa dels criminals, dels corruptes, els mercenaris, els pedòfils i els violadors».

Per tant, aquest eurodiputat ara denuncia una reunió a Suïssa en la qual Feijóo hauria oferit autonomia fiscal total a Puigdemont a canvi d’obtenir el seu suport, ja que Abascal condiciona el seu suport a la convocatòria d’eleccions immediates. Per tant, aquesta reuniò entre el PP i Junts a Suïssa hauria suposat un sotrac en el panorama polític espanyol, ja que en aquesta reunió secreta s’hauria negociat una moció de censura contra el president del Govern, Pedro Sánchez. Aquest suport seria a canvi de l’autonomia fiscal total citada per a Catalunya. Aquesta informació no ha estat confirmada per fonts oficials i ha suposat una onada de reaccions en tots els fronts polítics. De totes maneres, el fatxenda Feijóo s’intal·la davant un micro a les altures i així et pot mirar des d’una altura superior, com si estàs per sobre de tots en tots els aspectes i parla de fer empresonar Puigdemont. Com quedam, pactam amb ell o l’enviam a la presó?

Alvise Pérez continua amb la seva denúncia explicant que Feijóo ha oferit a Puigdemont un model fiscal propi per a Catalunya, similar al Concert Basc per aconseguir el suport de Junts. Justament aquesta oferta és la que havia oferit al mateix partit el PSOE de Sánchez i el PP havia manifestat que es premiava els terroristes.

Segons el denunciant, aquest acord es referiria al següent:

- Autonomía fiscal total per a Catalunya.

- Control sobre la recaptació i gestió d’imposts autonòmics.

- Compromisos polítics que obririen la porta a una possible amnistia encoberta per a Puigdemont i altres dirigents independentistes.

Continua l’eurodiputat manifestant que Feijóo es troba disposat a vendre la igualtat fiscal dels espanyols per arribar a la Moncloa. I això ho ha fet en un vídeo que s’ha fet viral a les xarxes socials.

En canvi el líder de Vox, Abascal, ha fixat les seves línies vermelles: o es fan eleccions immediates o res de res. El que manifesta Alvise és que Vox també formava part d’aquestes conversacions.

Ara només li queda al lector, a la persona que hagi llegit l’article, considerar si tot quant s’hi explica és una fake, una innocentada o una realitat. De totes maneres, que no es preocupi si s’equivoca, ja que el temps se n’encarregarà de posar les coses al seu lloc.