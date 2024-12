Aquest dimarts, 10 de desembre, a les 19 hores, a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24, Palma) es farà l'acte de presentació del llibre Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat, escrit per la periodista Aina Ginard i publicat per l'editorial Lleonard Muntaner.

Aina Ginard ha fet una feina exhaustiva i exquisida repassa la història de Diari de Balears des del naixement en català, el primer de maig de 1996 per iniciativa de Pere A. Serra, fins avui.

L'aparició del primer diari en la nostra llengua a les Illes Balears suposà una forta empenta a la normalització lingüística i contribuí a la defensa de l’autogovern i els valors democràtics.

El llibre de Ginard descriu l’evolució en el disseny, explica les cobertures de premsa més destacades i detalla l’evolució financera de la capçalera. També parla de l'acord entre el Grup Serra i el Grup Ara, de l'aparició de l'Ara Balears (aprofitam aquí per enviar-los públicament l'enhorabona pel premi 31 de Desembre que els acaba d'atorgar l'OCB) i de l'acord del Grup Serra amb l'Associació Ona Mediterrània per garantir la continuïtat del dBalears.cat.

Un llibre imprescindible per entendre la història recent de Mallorca i les Illes Balears.