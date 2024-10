Tot just s’acaba de retirar, i ja el trobam a faltar. Ha estat, al llarg de tota la seva carrera, un exemple per a petits i grans. Un model de professionalitat, lluita, generositat... i de com refer-se de les adversitats. Discret, i lluny de polèmiques, ha fet de l’esport el centre de la seva vida. No se li coneixen escàndols, i a diferència d’altres de la faràndula en que s’ha convertit el món de la pràctica esportiva professional, es casà amb la seva parella de tota la vida. Som un dels, afortunadament molts, que podrà dir que el va veure jugar i gaudir de contemplar incrèdul com feia l’impossible amb una pilota. L’espectacle que ens regalava valgué sempre el preu de l’entrada pagada.

Gràcies a ell, molta gent al món coneix el lloc on va néixer. Com es diu vulgarment, ha posat els carrers de la seva infantesa en el mapa del món. No se li coneixen sortides de to, sempre mesurat en les paraules i en el to de la conversa. Sempre senzill i humil, ha merescut encara més premis i reconeixements dels que acumula en la seva llarguíssima i difícilment igualable llista de títols i honors. Sempre fidel als seus i amb un record permanent de totes les persones que l’han ajudat a ser la llegenda que ja és. No oblidarem mai la seva màgia en el joc, i recordarem amb nostàlgia graderies plenes de gent aplaudint com feia realitat l’impossible, cridant un ‘oh!’ espontani davant l’inesperat, i sovint corejant el seu nom... Per tot això, i molt més, Andrés Iniesta serà sempre etern.