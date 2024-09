Massa voltors volen devorar la riquesa catalana

Tots els voltors del PP i els del PSOE, tots es troben damunt la muntanya més alta del seu territori vigilant no fos cas que a Sánchez se li ocorregués fer una repartició singular dels doblers que es recapten al Principat de Catalunya, perquè tiraran per la finestra el president. Tants de doblers donaràs a Catalunya, tants ens en donaràs a nosaltres. Nosaltres també som Espanya. Com Catalunya. I aquí tots els espanyolets hem de ser iguals. Aquestes són les cabòries dels voltors vigilants, que estan disposats a llançar-se sobre qualsevol que es vulgui distingir dels altres. O ells no ho poden consentir. Ni ho volen consentir. La ministra d’Hisenda ha hagut de calmar-los dient que només els repartiran l’IVA, el que es recapti a Catalunya, que això és el que varen firmar. Que l’any 2025 serà un altre any i ja veuran què fan. Mentre, al Parlament li faltaran vots sempre, al partit del Govern. En Feijóo, mentrestant, es va fregant les mans, des de la seva trona de president substitut i es va preparant per governar. Els rics també se les estan fregant, les mans, perquè veuran multiplicar-se els dividends. Mentre, la pluja continua sense saber ploure quasi per enlloc. Només sap ploure a Palma.

Segons Joan Guirado al diari online Ok diario, Salvador Illa intenta poder preparar una reunió amb Carles Puigdemont, el qual després de viatjar i fer una visita llampec a Barcelona, s’ha tornat a instal·lar a Bèlgica. El nou president aprofita que s’està reunint amb tots els presidents anteriors que han tengut els catalans, i per això justifica que també es vulgui reunir amb el president exiliat, cosa que no els agrada dir als espanyols. Clar, com que existeix l’ordre de detenir Puigdemont si posa un peu a Espanya, Illa està pensant reunir-se amb ell a la delegació de la Generalitat a Perpinyà. El que podria passar és que si Illa acudeix a la cita amb els seus escoltes que sempre l’acompanyen, aquests haurien de demanar permís a les autoritats franceses per poder detenir-lo. Així que no és probable que aquesta reunió es pugui dur a terme.

El que necessita el PSOE és arribar a un acord amb Junts per poder aprovar el sostre de despesa en els propers pressupostos, votació que sempre ha perdut el Govern. Per això el secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, s’ha reunit amb Puigdemont a Ginebra, però encara no han arribat a cap acord, crec. El suport dels set diputants de Junts són primordials perquè la legislatura pugui continuar. En cas contrari, la legislatura quedaria en via morta.

S’ha de tenir en compte que Carles Puigdemont té llibertat de moviment per tota la Unió Europea, ja que el jutge instructor del Tribunal Suprem que duu la causa, Pablo Llarena, ha rebutjat reactivar l’ordre europea de detenció i entrega fins que les autoritats judicials comunitàries es pronunciïn sobre els diferents recursos que s’han interposat. És per això que Puigdemont es pot desplaçar pel sud de França fins a la zona fronterera amb Catalunya.

A Perpinyà el Govern de la Generalitat té una de les delegacions que el Govern autonòmic té a l’exterior. És una simulació d’embaixada que en el seu moment va inaugurar el govern separatista, i que la nova administració del socialista Salvador Illa no tan sols ha decidit mantenir, sinó que a més, l’ha reforçada. El conseller d’Exteriors Jaume Duch ha optat per enfortir la presència de Catalunya en el món a través d’aquestes oficines amb les quals la Generalitat pot amplificar el seu discurs nacionalista, a més d’ajudar les empreses a expandir-se per altres països. Tot són cotons per posar a les ferides dels independentistes, perquè es vol aconseguir conservar els vots de tots i aconseguir seguir governant. Equilibris o desequilibris de la política. En tenguin o no en tenguin tots volen tenir raó. És una cosa semblant al que passa a moltes cases. Per això van conservant molts de vots i en van perdent uns altres. Esperem que no perdin de vista mai que l’objectiu final és la independència. Això no ho podem oblidar.