La lluita dels Cantaires per la Llibertat contra la injustícia

Cada setmana, des de l'octubre de 2017, quan els líders socials Jordi Cuixart i Jordi Sánchez varen ser presos com a hostatges per l'Estat espanyol i varen ser injustament empresonats amb l'objectiu d'intentar aturar la declaració d'Independència de Catalunya, un grup de persones es troben a la plaça de Cort de Palma per cantar el 'Cant dels ocells' i altres cançons, com a manera de mostrar la seva solidaritat amb els presos polítics i amb els exiliats i el seu rebuig a la repressió de l'Estat espanyol.

Cada dijous vespre, plogui, nevi o faci calor, un grup de cantaires es troben per demanar la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats polítics. L'activitat és organitzada pel col·lectiu Música per la Llibertat i aquest dijous han arribat a la cantada número 350.

Durant aquestes 350 setmanes, els cantaires han patit persecució policial, multes administratives i amenaces de feixistes. Res els ha aturat.

Durant aquestes 350 setmanes, ha sortit i entrat gent a la presó per motius polítics i han tornat alguns exiliats. S'ha aprovat una llei d'amnistia que, com ja preveiem, ha tornat a ser un engany i a hores d'ara l'argument que han utilitzat, entre d'altres els representants del Govern Prohens per recórrer la llei davant el Tribunal Constitucional espanyol, és directament ridícul: diuen que només beneficia els ciutadans «d'una Comunitat». De moment s'ha aplicat a més policies de fora d'aquesta «Comunitat» que a ciutadans de la no esmentada «Comunitat».

Avui, l'Estat espanyol encara manté la vergonya de tenir empresonada gent per raons estrictament polítiques i continua havent polítics exiliats per mor de la persecució política.

Els cantaires per la Llibertat són el testimoni de la lluita contra aquestes injustícies.

Feim públic, una vegada més, el nostre respecte i la nostra admiració per la constància, coherència, resiliència i tenacitat dels cantaires per la Llibertat. I agraïm el seu gest ple de dignitat, generositat i compromís.