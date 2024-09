La dreta madrilenya està en contra de la violència de gènere

Estau al dia del que passa al món? I a l’Estat espanyol? I a Madrid? Sabíeu que a Madrid hi ha molta violència sexual contra els homes? Doncs sembla que sí. L’estrafalària presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar durant el debat de l’estat de la regió que es va celebrar en el parlament autonòmic, la posada en marxa del primer Centre d’atenció integral especialitzat a l’Estat espanyol, ella en va dir Espanya, per a homes víctimes de violència sexual. La utilització d’aquest servei públic està prevista per al 2025, amb una inversió anual de 700.000 euros. L’oposició ha vist aquesta proposta com una befa i una provocació al moviment feminista, ja sabeu que ella s’oposa a aquest moviment. La ministra d’Igualtat l’ha qualificada de perversió i d’acudit frívol. Com ja vos podeu imaginar, als de VOX, els ha encantat la iniciativa. Aquest és un dels punts principals del seu programa de partit. Aquesta presidenta creu que ha de ser la primera a fer això, perquè ella pensa que la seva és la comunitat més important d’Espanya. No fa res més que expressar el sentiment de molts madrilenys, i per això la voten i quasi es podria dir que la idolatren.

El seu govern fa a saber que quasi 250 nins són atesos perquè han estat agredits per adults, majoritàriament i també s’atenen un centenar d’homes, víctimes d’agressions i violacions sexuals, que són comeses quasi totes per altres homes i tendents a créixer. En canvi, no faciliten les dades de les atencions fetes a nines i dones per mor d’unes agressions semblants, i per això no hi ha manera de comparar com està la situació.

Si la Comunitat de Madrid no ofereix aquestes dades, serà bo saber les de l’Estat espanyol en conjunt, i segons les dades del ministeri d’Interior, en el 2023, el 87% de les víctimes que varen patir agressions i abusos sexuals varen ser dones, amb un total de 12.971 delictes. En canvi, els homes solament varen ser el 13%. Els delictes amb penetració varen ser 4.529, i el 90% de víctimes varen ser dones i només un 10% varen ser homes. De l’exhibicionisme es varen conèixer 870 delictes, les dones en varen ser víctimes en un 69% i els homes, un 31%. Sobre l’assetjament sexual es varen conèixer 821 delictes, el varen patir dones en un 91% i homes, un 9%. Quant a delictes sobre prostitució, se n’han coneguts 583, patits en un 96% per les dones i en un 4% pels homes.

La Comunitat de Madrid ni tan sols és la més afectada respecte dels delictes contra la llibertat sexual, ja que és la tercera, darrera Andalusia, que és la segona, i Catalunya, que és la més afectada. La ministra d’Igualtat diu que a Madrid ja existeixen centres dedicats a protegir els i les menors i els i les adolescents, que siguin víctimes de violència sexual i també per a les dones i vol saber quants de doblers del pressupost dedicarà la presidenta Ayuso a aquests centres ja existents.

A totes les crítiques rebudes, la Sra. Ayuso ha contestat sense ruboritzar-se en un escrit al Twitter que diu: «La sanidad pública madrileña atiende a 100 hombres aproximadamente al año víctimas de violación. Tendencia en aumento y cifras que irían a más, si no fuera porque muchos ni lo cuentan ni denuncian por miedo a ser estigmatizados. Ahora tendrán dónde pedir ayuda». I a la seva intervenció en el debat de l’estat de la regió ha manifestat: «Per desgràcia, s’està detectant també un considerable nombre de menors de sexe masculí que són víctimes de violència sexual a la infància. I d’homes adults que la pateixen, per exemple, a l’entorn de pràctiques com el ‘chemsex’». I, per això va anunciar la creació del centre especificat al principi. I, per això han especificat alguns especialistes que era demencial fer això de la separació de gèneres per centres. Però ja se sap, l’extrema dreta de VOX i Ayuso estan en contra de la violència de gènere. Neguen la realitat, com tants. Té solució aquest món?

Segons la Viquipèdia: «’Chemsex’ és el nom que rep la pràctica de sexe, durant sessions de diverses hores, entre persones, en trobades de grups de múltiples individus i amb la participació del consum de diverses substàncies psicotròpiques no necessàriament legalitzades o emprades fora de la seva prescripció mèdica».