Ni existeix la vida eterna ni una ERC fiable

Ha arribat sant Bernat i no l’ha apagat. Es veu que per allà dalt… o baix tenen moltes feines i no els lleu dedicar-se a fer que el sol ens deixi en pau. Coses per l’estil són les que estic observant. Em deixa bocabadat veure com la majoria de persones tenen una fe completament equivocada. Fins i tot a les sèries, siguin turques o espanyoles o fetes a qualsevol altre indret. Ja sabem que ens trobam navegant dins l’espai infinit i no ens trobam aferrats a cap part, ens trobam volant, per tant, la Terra no té ni dalt ni baix, ni dreta ni esquerra, ni diagonals, ni inclinades. Doncs, molts jugadors de futbol marquen un gol i es posen a córrer, miren cap amunt i aixequen el braç. Els locutors que comenten el partit diuen que ha dedicat el gol a tal o qual persona morta. Cada dia maten persones a diversos indrets, i sempre hi ha un enviat o enviada especial que entrevista els familiars de les persones mortes o assassinades. I sempre, sigui la persona o sigui el periodista, solen parlar que la persona morta es troba en el cel i l’acompanya i que ara li farà d’àngel de la guarda. I tots tan contents. No surt mai cap persona dient que el mort ja no patirà més i just per aquest motiu un queda tranquil, ja que no haurà de suportar més injustícies de les moltes que ofereix la vida de qualsevol. Pens que són massa les persones que em diuen o em volen dir que jo som l’única persona equivocada, ja que jo no crec que existeixi cap altra vida i menys celestial. Es veu que ningú no s’ha atrevit mai a pensar quantes persones hi podria haver al cel, si n’hi hagués i hi fossin totes les persones que han viscut des del començament del temps. Així no pensarien que el cel és un lloc que està buit i que només hi ha el seu parent que queda pendent d’ajudar als que queden vius a la Terra. Jo m’he entretengut a fer un càlcul de quantes persones hi deu haver mortes des del principi del temps i és una xifra esfereïdora.

Ara i per demostrar que ERC s’ha aliat amb un partit espanyolista, transcriuré la primera part d’un vídeo d’OCTUVRE on es demostra aquest aspecte. En algun moment hi falten fotos, però no impedeixen la comprensió de l’escrit:

«Fa 10 dies, ERC va donar la presidència de la Generalitat de Catalunya a Salvador Illa, i a OCTUVRE creiem que ara és un bon moment per explicar algunes coses que l’enorme majoria dels mitjans de comunicació (públics i privats) ens estan amagant.

ERC, un partit que es defineix com ‘independentista’ i ‘republicà’ ha votat a favor que el president de la Generalitat sigui del PSC, un partit que defensa la unitat d’Espanya i la monarquia borbònica. La qüestió és que aquesta decisió d’ERC no només ha convertit Salvador Illa en president, sinó que ha obert de bat a bat les portes de la Generalitat de Catalunya a sectors molt poderosos i estratègics de l’espanyolisme. Al llarg dels últims dies, els mitjans ens han explicat els noms dels nous consellers i ens han ofert un resum dels seus currículums. Però hi ha qüestions estructurals que no ens expliquen i que són molt importants. Illa no és només un president que va defensar el 155 o que algun cop es va manifestar amb SCC. Illa és el cap visible d’una maniobra d’Estat que té com a objectiu recuperar totalment el control sobre Catalunya. Comencem. Aquesta és la foto (només es veu al vídeo) on es feia l’acord entre ERC i el PSC. Aquest senyor que està aquí, darrere la Marta Rovira es diu Javier Villamayor Caamaño i serà secretari de Govern de Salvador Illa, un càrrec clau per al funcionament quotidià del govern de la Generalitat de Catalunya.

Entre 2011 i 2019 Villamayor va ser regidor i tinent d’alcalde a l’ajuntament de Tarragona, una ciutat on el PSC té una relació molt estreta amb sectors ultraespanyolistes. Algun exemple: Roció León, secretària d’Acció Política del PSC a Tarragona és membre de Sociedad Civil Catalana i vicepresidenta de Politeia, una organitz ació de ‘policies constitucionalistes’ que defensa la ‘unidad territorial’, el ‘cumplimiento de la ley de banderas’ i ‘el uso obligatorio del español como lengua oficial en todo el territorio nacional’. Per la seva banda, el mateix Javier Villamayor va participar en diverses ocasions en manifestacions de SCC.

El 28 d’octubre de 2017, per exemple, Villamayor va participar a la manifestació de SCC a Tarragona, juntament amb la plana major de Ciudadanos. Villamayor estava acompanyat per Pau Pérez, també regidor del PSC i Santiago Castellà, senador del PSC per Tarragona. Pocs mesos més tard, el juny de 2018, Villamayor va estar al centre d’una operació espanyolista que potser recordareu. Villamayor va ser el responsable de l’organització dels Jocs del Mediterrani a Tarragona. El fracàs va ser estrepitós. Una petita repassada: Els Jocs s’havien de celebrar el 2017, `però varen haver de ser ajornats al 2018, perquè l’organització no va tenir les instal·lacions enllestides a temps. Al 2016 una auditoria ja avisava que l’organització estava en ‘fallida tècnica’ i, pel que fa al públic, els Jocs només van vendre el 15% de les entrades disponibles. Malgrat tots aquests desastres organitzatius, la carrera política de Villamayor va continuar pujant i es va convertir en Coordinador General de la Diputació de Barcelona, amb un sou anual de 131.885 euros. La pregunta és, i com és que després del fracàs organitzatiu dels Jocs, Villamayor ha continuat pujant, primer a la Diputació i ara al rovell de l’ou del Govern de la Generalitat? La resposta la trobem aquí: els Jocs del Mediterrani van ser un fracàs organitzatiu, però van ser un èxit brutal per a l’espanyolisme. Atenció.

La cerimònia inaugural dels Jocs es va fer el 22 de juny de 2018. Només havien passat 8 mesos des de l’1d’octubre, mig govern de la Generalitat estava a l’exili, l’altra meitat estava a la presó i la repressió contra l’independentisme de base s’estva desfermant amb força. Enmig d’aquest ambient, els Jocs del Mediterrani es van convertir, de la mà de Villamayor, en un festival de l’espanyolisme, que tenia com objectiu enviar una imatge al món: Catalunya està sota control. La cerimònia d’inauguració es va convertir en un espectacle absolutament espanyolista. Segur que recordareu les imatges on es veu un paracaigudista baixant i estenent una bandera espanyola al terra. La qüestió és que l’acte havia d’assistir-hi Felip Borbó, qui va ser rebut a l’estadi amb crits de ‘Viva el Rey’ i ‘Viva España’, mentre que el president Quim Torra es va emportar una pluja de xiulets. Doncs bé, poc després es va saber que darrera aquesta rebuda favorable al rei d’España hi va haver una operació d’Estat, on hi estava directament implicat Javier Villamayor. Dos dies després de la inauguració, el mitjà tarragoní Porta Enrera destapava l’escàndol: Tenien entrades a la cerimònia d’inauguració des de feia un mes les entitats espanyolistes el paper de Vox, Catalunya per Espanya, Plataforma per Tabarnia, Societat Civil Catalana i els vincles amb el PSC de Tarragona»… Queda clar, no?

Tot seguit podeu veure el vídeo sencer: