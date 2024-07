La vida continua, mentre de bons i dolents n’hi ha pertot

Uns dirien que els polítics van de rota batuda i altres que van de cap a caiguda. No vos preocupeu que mai no cauran del tot. Sempre surten a la superfície, mai no s’acaben de negar. Mentre no diuen res si els jutges han prevaricat amb els independentistes, ara creuen que ho fan amb la dona del president. Sempre surten grupúsculs com Hazte Oír que està disposada a acusar qualsevol que no pensi com ells. D’aquest fet no s’havia informat ni a Begoña ni al seu advocat, per això es va negar a declarar. Què hauríeu fet vosaltres? És ben normal voler saber de què se l’acusa a un, encara que sigui mentida l’acusació. Idò bé, el PP s’ha sulfurat i en lloc de cercar on era la raó s’han posat a destralejar contra el PSOE i el Govern espanyol, acusant la tropa socialista de posar obstacles a la Justícia. Jo diria que s’ha estat asfaltant el camí de la injustícia. A mi aquest assumpte m’és indiferent. El que no m’és indiferent és que els jutges puguin prevaricar amb tanta facilitat quan es tracta de jutjar independentistes o de parlar-ne. D’aquells que ells en diuen terroristes. A mi això ja em cansa, però no m’aturaré de dir-ho i de denunciar-ho. Els independentistes no varen fer cap acte de terrorisme ni es varen enriquir, ni usar doblers per dur a terme el procés. Aquell procés que no els va dur enlloc, però que Espanya els va obligar a l’exili, ja que les presons als independentistes no els semblaven tan bones com les troba el ‘Yoyas’. Aquest que et pegarà dues «yoyas». Aguantarem aquest temps que alguns diran que no té efecte hivernacle, perquè encara plou al juliol i les temperatures baixen 10 graus en un dia, segons a on. Si teniu calor, amollau-la!

Pel twitter diuen que els palestins llancen els gais des d'un terrat, i després els rematen a pedrades quan es troben mig morts en terra. Això ho escriu una persona que es firma ‘Sissi emperatriz’ i diu que «Un home gai és brutalment llançat des d’un terrat per militants de Hamás, per esser apedregat per una multitud, mentre agonitza». És molt curiós que la majoria dels membres de la comunitat LGTBI doni suport a un règim que comet tantes atrocitats.

Una persona que es firma ‘Viqui’ denuncia al twitter el següent: recordau que fa un cert temps, Vall d’Hebrón anunciava que aquest estiu hauria de reduir un 30% la seva activitat durant els mesos de juliol, agost i setembre, també que tancaria quasi 300 llits d’hospitalització i el 90% de l’activitat programada no urgent, al que se l’hi sumaven altres centres hospitalaris i caps, per mor de les retallades de l’Institut Català de la Salut per falta de doblers. Idò, de cop han aparegut 78.449,35 euros que pagaran per pujar el sou a alts càrrecs dels grups parlamentaris. La cambra ha creat una nova categoria d’assessors per als partits amb un nou salari màxim. Aquests en lloc de tenir salari mínim, tenen salari màxim. La tropa de treballadors serà la que tengui el mínim. Per això es pot dir, que a més d’Espanya, el Parlament també ens roba. Especialment el Parlament del Principat.

Amb na Laura Borràs no es podia robar. Aquesta degué ser una de les raons per fer-la fora. Clar, Laura Borràs havia renunciat a les dietes per desplaçament (és l’única que ho ha fet) i va iniciar el procés per eliminar certs privilegis de funcionaris i diputats. Amb un acte de prevaricació la varen fer fora i des d’aleshores el Parlament torna a ser la cova d’Alí Baba. (Això ho diu al twitter algú que firma ‘Charliekosi’).

Al diari online Estat hi podem llegir la notícia següent:

«Un nou cas de discriminació lingüística amb agreujant de violència verbal s’ha esdevingut aquest 23 de juny a l’Estartit, Baix Empordà, Girona.

Maria Teresa Oliveras, veïna de l’Estartit, s’ha dirigit a comprar el pa a la fleca «Pa amb vi i sucre», situada al carrer de la Platja núm. 8, de l’Estartit. D’acord amb la narració de la clienta, en entrar a la fleca i preguntar «Que no teniu barres de pa?», la dependenta li ha respost «En castellano!», de males maneres. Sense fer-ne cas, la clienta ha continuat en català dient que volia una barra de pa. En aquest moment ha comparegut la mestressa, d’origen castellà, que ha sortit de la cuina feta una fera i atacant la clienta amb aquestes paraules: «Maite, es que tú sabes hablar castellano, la chica te ha pedido que le hables en castellano porque no entiende el catalán. ¿Pero qué te has creído?» La clienta, astorada, agafa el pa, paga i se’n va.

Pero a l’endemà la clienta hi torna, amb ànim conciliador, per a parlar-ne. La reacció de la mestressa, que es diu Isa, ha estat encara més agressiva i, amb forts crits, li diu de tot: «Ni se te ocurra acercarte aquí… Tú eres española… Habla español… ¿Qué pone en tu DNI?… Muerta de hambre…».

Aconsellada pels Mossos d’Esquadra, la Maria Teresa torna a la Fleca a demanar, sense voluntat de discutir, el full de reclamacions, per tal de posar una queixa a Consum. La mestressa la torna a rebre escopint-li a la cara: «Fuera de aquí, eres española y morirás siendo española». La clienta se n’ha hagut d’anar sense el full de reclamacions, que no ha aconseguit fins que la policia local hi ha intervingut, presentant-se a la fleca i entregant-l’hi en mà».