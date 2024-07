Un usuari de BiciPalma provoca un accident al carrer Blanquerna i no es vol identificar i fuig depresa i corrent

Era diumenge 7 d'abril i em disposava a fer una volta amb la bici. Vaig sortir de casa al voltant de les 7.30 h del matí i quan anava pel carril bici del carrer Blanquerna i ja voltant cap a la plaça París i de cop i volta em trob de front un usuari de la BiciPalma que anava per la meva dreta, bastant ràpid i que no vaig poder esquivar i vàrem impactar. Ell no es fa fer mal, però jo vaig estar atordit un parell de minuts, ja que vaig rebre un cop al nas, a l'espatlla i a les cames i la bici també va rebre, el manillar torçat. Ell sembla que no es va fer res i no deixava de repetir que havia sortit del carril, fet que demostra clar que anava per la meva dreta i que jo recordi jo circulava correctament pel meu costat. Si ell hagués anat per la seva dreta no hagués passat res. Circulava a massa velocitat i portava una bicicleta de la BiciPalma elèctrica.

Era una persona jove entre 20-25 anys i almenys em va demanar si em vaig fer mal, però després d'això va agafar els atapins i va fugir després de demanar-li la seva identificació per dues vegades. Quan li vaig mostrar el manillar torçat em va enflocar que ja hi estava. Per mi aquesta persona, jove, per cert, m'ha demostrat la seva irresponsabilitat fugint i despreocupant-se dels fets.

A conseqüència de l'impacte en aquells moments no vaig acudir en agafar les dades de la bicicleta que portava i ja no vaig poder fer res més. En qualsevol cas sí que vaig poder fer-li una fotografia i vaig anar a fer la denúncia a la policia municipal i també a les oficines de la BiciPalma. Total, que de moment, no he aclarit res de res, he hagut de suportar el mal durant més d'un mes i el temps que he perdut fent les denúncies pertinents. Abans no es podia fer tot això, ara sí, però no aclareixes res de res.

Ha estat una mala experiència per mi i sobretot pensar que és gent jove i que actua d'aquesta manera tan irresponsable. Pel que fa a l'Ajuntament de Palma he de dir que s'haguessin pogut preocupar de cercar informació sobre aquesta persona que emprava el seu vehicle entre aquell marge de temps que va succeir l'accident i pel que fa a la policia es va limitar a registrar la meva denúncia i prou. No és el mateix cas, però hi ha accidents on hi ha morts i el responsable fuig de la seva responsabilitat. És increïble. I si parléssim de patinets, n'hi per llogar cadiretes.

Jo que empr la bicicleta com a mitjà de transport en veig de tots colors: excés de velocitat, fora del carril, amb auriculars, passant els semàfors en vermell, en direcció contrària i si els dius alguna cosa demostren la seva violència. Així que tota aquesta gent irresponsable posa en pràctica les seves normes de circulació i si la policia no fa la seva feina, sembla una ciutat sense lleis. Sí, hi ha un reglament de circulació, però de què serveix si no el fan complir cada dia. L'Homo sapiens és una mala espècie i de sàpiens n'hi queda molt poquet.