'Que tard que se’ns va fer, a la revetlla!'

Fa dues setmanes parlàvem de l’anomenat article neutre en casos en què té un valor individualitzador, com a *lo més estrany és que calli (que podíem substituir per el que és estrany és que calli). Què passa, però, quan té un valor ponderatiu o intensificador (és a dir, que, en comptes d’indicar un concepte abstracte, el que fa és emfatitzar alguna cosa)? Ara que ve Sant Joan, seria admissible una frase com ara I lo plena que estava, Ciutadella, aquell dia?

La resposta és que, igual que no es considerava admissible la forma lo com a article amb valor individualitzador, tampoc es considera adequada als registres formals amb el valor ponderatiu. Certament, l’article definit el seguit de la conjunció que pot servir per fer èmfasi en alguna cosa. Així, tant podríem dir que amb el que ha estudiat, el nen, aquest any potser sí que es mereix unes bones vacances, o indicar que en Joan sap moltes coses sobre un tema dient el que sap, en Joan, de totes aquestes qüestions!

Ara bé, no seria possible emprar l’article lo en cap dels casos anteriors, ni tampoc utilitzar aquest article el al costat de molt o poc: no direm, doncs, el molt que estudia algú, sinó que arriba a estudiar, aquesta mateixa persona. Igualment, no ens queixarem del poc que dormim a final de curs, sinó que substituirem aquest el poc que per una construcció encapçalada per que o per si que. La queixa, doncs, podria ser aquesta: que poc que dormim, a final de curs, havent de corregir tants exàmens i treballs!

Altres alternatives per evitar el lo ponderatiu serien frases introduïdes per com, que, quant o si, per exemple. Així, la frase del primer paràgraf podríem reemplaçar-la per Si que estava plena, Ciutadella, per Sant Joan! Igualment, quan celebrem la revetlla, no elogiarem l’ensaïmada o la coca valorant lo bona que és, sinó com de bona és, per exemple, i tampoc lamentarem lo fort que sonen alguns petards, sinó que, per expressar la queixa, podrem dir Que fort que sonen

aquests petards!, o bé Si que sonen fort, aquests petards! (Fixem-nos que, en qualsevol cas, aquest si que mai no durà accent, perquè no és una partícula afirmativa.)

En qualsevol cas, esperem que passeu una bona revetlla i un bon final de curs (i que us pugueu alegrar de quant han estudiat els més joves de la casa). Nosaltres continuarem parlant de llengua durant l’estiu: si teniu dubtes que voleu resoldre, doncs, ens podeu escriure a l’adreça galmic@uib.cat.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)