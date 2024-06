Pallassades a Madrid i asenades a les Illes Balears

Temps de pallassos i de promotors de tempestes! Els pallassos són unes persones molt dignes que moltes vegades fan obres de caritat, quan van a hospitals a alegrar nins i nines malalts. En canvi existeix l’accepció de la persona que pel seu capteniment poc seriós i inconsistent no mereix esser tingut més que com a objecte de divertiment. Em referia a aquesta accepció, ja que no tenc res a dir amb els pallassos que actuen al circ i en altres parts molt dignes. Però què pinta per aquí un feixista de la dreta extrema, que no se sap com pot haver arribat al poder a Argentina i que va invitat per una política inútil que no se li ocorre altra cosa que convidar aquest personatge mesquí per condecorar-lo. Aquesta dona que presideix la capital de l’estat no té altra cosa al seu capet que fer actuacions que puguin anar en contra del president del Govern, ja que no pot consentir que aquest president sigui un dels pocs espanyols que no veu delicte en els actes comesos el primer d’octubre de 2017 al Principat. Què els passa als polítics espanyols de la dreta i a tants de periodistes i tertulians que només veuen terrorisme pertot i malversació de cabals públics, quan els únics que varen actuar de manera desproporcionada varen ser les forces armades de l’Estat, policies espanyols i guàrdies civils, enviades al Principat amb el crit reial de «A por ellos!». Els governants l’únic que varen fer va ser intentar que el poble pogués exercir el seu dret a decidir votant. No es va utilitzar cap arma ni cap bomba per voler convertir aquesta gent en terrorista i no es varen utilitzar cabals públics, perquè es va tenir la col·laboració del poble per guardar i posar les urnes al seu lloc el dia de la votació. Si hi va haver doblers per gastar, varen ser posats per part del poble que volia actuar com a mecenes per ajudar a la votació. En aquell temps, que governava el popular Rajoy, el ministre Montoro va afirmar que no s’havia malversat un sol euro, perquè no s’havien usat doblers públics. D’on surten tots aquests jutges i mossons que volen que hi hagi hagut malversació i enriquiment personal? El que hi ha hagut són moltes famílies rompudes i amb moltes necessitats, quan els polítics de la família es varen haver d’exiliar per evitar esser empresonats per delictes que no havien comès. Ara no es cansen els tertulians i periodistes espanyols d’anomenar-los pròfugs i així es queden tan amples. El pròfug Puigdemont governa Espanya, perquè Sánchez està al seu servei, quan l’únic que ha fet Sánchez ha estat veure amb claredat que no es va cometre cap delicte, i per això s’ha fet la llei d’amnistia, que els mossons dretans i ‘peperos’, diran i afirmaran sense saber res de res, que aquesta llei és anticonstitucional.

Mentre passa això a Madrid, aquí a les Illes, a Mallorca, a Palma, i no a Palma de Mallorca, nom que li donen a tota l’illa una gran colla d’ignorants, que diuen que tenen el títol de periodistes. Mentre passava això a la capital, aquí, al Parlament, es volia acabar amb la Llei de Memòria Democràtica balear i unes parlamentàries de la mesa de presidència varen exposar unes fotos de persones que havien estat assassinades durant la guerra civil per falangistes franquistes, entre elles Aurora Picornell, persona que dona nom a un Institut de Secundària, on vaig tenir la sort de fer-hi feina. El president del Parlament, Le Senne, polític de VOX i col·locat en aquest lloc pel PP, per poder manar i governar va cometre una de les seves asenades. Aquests que tan critiquen el PSOE, fan coses iguals o pitjors, perquè el PSOE, no ha posat cap independentista de president del Parlament estatal. Doncs el ‘voxero’ balear, sense categoria ni entitat per esser el segon càrrec més important de les Illes Balears, va demanar que llevassin les fotos i en esser contestat que tenien dret a posar-les i que digués quin article ho prohibia, va agafar una enrabiada de «nazi», va pegar grapada a l’ordinador, va agafar la foto d’Aurora Picornell, i la va esqueixar. Al mateix temps que va expulsar les dues diputades que tenien fotos a l’ordinador. Les diputades varen sortir i al Parlament es va començar a protestar per l’acte dictatorial que havia exhibit el president de VOX i es va demanar la seva dimissió.

Tant pel cas del ‘voxero’, com pel cas del pallasso argentí, no s’ha sentit remugar Feijóo, aquell que quan veu donar una passa torta a Sánchez, ja el tenim per les ràdios i televisions dient que no pot governar qui fa passes tortes i dretes si no són al seu gust, aquest ha callat com un mort, i encara deu continuar callant. El mateix va fer al principi la campanera Prohens, que governa a les Illes Balears. No devia saber què havia de dir, i ha acabat dient que això que va fer Le Senne està mal fet, però res de res de fer-lo dimitir. No volen posar en perill la seva cadira. Allò que tant els serveix per criticar Sánchez, quan són ells que fan o intervenen en alguna malifeta, callen, no diuen res, i demostren que els fets democràtics els importen un rave. Aquí, a Mallorca, a Palma, tot l’escàndol ha servit perquè una dona assassinada pels falangistes fos coneguda per la majoria de persones i que se sabés que per matar-la li havien fet 5 tirs, tres al cap, i després l’havien llançada a una cuneta. Aquests que volen esborrar la memòria, sembla que són persones que si poguessin, farien el mateix.