Tenim eleccions al Parlament europeu el pròxim 9 de juny. Sabem que és una institució enorme, que de la seva composició després es conformaran les majories i minories que tindran la clau de les altres institucions europees que sí que comanden molt damunt els Estats que la conformen.

Sembla que són unes eleccions allunyades de la ciutadania, però de cada vegada més la gent sap que directives europees marquen la nostra quotidianitat, com per exemple la crisi del 2008 i les directives d’austericides que dugueren a la ruïna persones, negocis, i fins i tot estats, com el de Grècia. O en canvi la política per fer front a la crisi del Covid19 i els fons next generation que sí han duit molts euros en projectes per millorar l’economia dels països membres. O la directiva que obliga a l’Estat espanyol a posar fi a tants interinatges en les seves diverses Administracions públiques que ha duit a feina estable a milers de persones.

Una cita electoral, el 9 de juny on es presenten les diverses candidatures d’àmbit de tot l’Estat, això és votarem la mateixa opció que triem aquí que a Galícia o Andalusia. A l’hora d’escollir la papereta pensem en quina Unió Europa desitgem, com podem contribuir amb el nostre vot a fer-la diferent.

Volem una Europa per a tothom, això és per a tota la ciutadania dels vint-i-set estats que conformen la Unió Europea. Volem un Parlament que legisli a favor de les persones, reforçant la democràcia com a millor sistema polític enfront de les dictadures.

Volem una Europa Verda, que abordi els desafiaments mediambientals que presenta el canvi climàtic, que pugui fer una transició cap a un sistema de decreixement, sense oblidar les preocupacions de la pagesia, les classes populars i els moviments ecologistes.

Volem una Europa Justa, solidària, que prioritzi la redistribució de la riquesa, amb igualtat d’oportunitats, salaris dignes i protecció social per a tantes persones nouvingudes que han rejovenit la població i contribueixen amb el seu treball a les economies europees.

Volem una Europa que reconegui els drets humans a totes les persones sense distinció de gènere, orientació sexual, raça o nacionalitat. Això és una Europa Feminista, interseccional que garanteixi la dignitat i els drets de ciutadania a tota la gent que hi viu i treballa.

Volem una Europa democràtica, radicalment, que aturi l’auge dels populismes d’extrema dreta, neofeixistes, superi el pessimisme que només veu la involució com a inevitable.

Una Europa intercultural, cívica, respectuosa, profundament democràtica, antipatriarcal que treballi fermament per erradicar les violències masclistes i les agressions sexuals.

Tots aquests desitjos els trobareu al Manifest UNA EUROPA PER A TOTHOM que es va presentar el dimecres 22 propassat, signat per deu entitats cíviques com ViscaMallorca, OCB, GOB, CCOO, STEI-i, Fundació Darder Mascaró, Fundació Gabriel Alomar, Col·lectiu Aurora Picornell, Iniciatives del Mediterrani, Institut República y Democracia, que acaba demanant la nostra participació en aquestes eleccions del diumenge 9 de juny.

Si vols unir-te a aquesta iniciativa i col·laborar en la construcció d’una Europa més justa i democràtica, pots apuntar-te a través del següent enllaç. Hi trobareu tota la informació.

Volem una Europa per a tothom perquè som gent pacífica, oberta, respectuosa, feminista i demòcrata, que amb la nostra força podrem vèncer aquelles opcions antidemocràtiques que volen tot el contrari.

I no us oblideu, diumenge que ve 2 de juny, a les 19h hem d’omplir el Parc de Ses Estacions, darrere l’estació intermodal, en una Concentració contra la derogació de la nostra llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears 2/2018. Sense Memòria no hi ha Democràcia, ho saben bé els de PPVOX que promouen aquesta iniciativa al nostre Parlament.