Aquest serà el partit que votaré a les eleccions europees

Ja hi tornam a esser a la parada de les cebes. No ha plogut gaire i les haurem de regar si volem fer truita amb ceba. N’hi ha que no els agraden aquestes truites i prefereixen la truita només amb patates, i patates de Campos, si encara en queden, que les de sa Pobla són per als anglesos. No sé per què he començat aquest article amb aquesta temàtica. Deu ser que estic satisfet perquè ja tenc la papereta per anar a votar a les eleccions europees. Votaré un partit que no està a les ordres d’Espanya, això vol dir que no està a les ordres de Madrid. És un partit de sobirania catalana, allà on encara queda gent que creu en el procés d’alliberament nacional, això que a Espanya diuen que és un partit d’independentistes, que quasi és el mateix que dir que és un partit de terroristes. Voler separar-se d’Espanya és com esser terrorista. El que no es diu a Espanya és que ells no són terroristes, però tampoc no es diu que ells són antidemòcrates. Si no fos així, no sortirien ordres del Consell General del Poder Judicial cap a tots els jutges espanyols, perquè s’oposin a tot el que sigui aplicació de la Llei de l’Amnistia.

El partit que votaré a les eleccions europees és un partit que té a la llista persones d’aquestes que a Espanya volien passejar engrillonades per les places madrilenyes com si haguessin guanyat una xampions, quan han perdut partit rere partit i es troben a la coa dels partits europeus en qûestions de democràcia. A les elecccions europees votaré el partit que s’alia amb altres països del món per internacionalitzar la causa catalana. Votaré a les eleccions catalanes l’únic partit que vol aconseguir fons europeus per als Països Catalans, sense que hagin de ser porgats per Madrid. El partit que votaré a les eleccions eruropees és el partit que vol aconseguir l’oficialitat del català a Europa, ja que és la tretzena llengua més parlada a la Unió Europea. A les eleccions europees votaré l’únic partit que serà la veu pròpia dels Països Catalans a Europa. El partit que votaré a les eleccions europees és el que defensa més drets, més llibertats i més democràcia a la Unió Europea.

A les eleccions europees votaré el partit que lidera el president Puigdemont, el partit, el líder del qual ha defensat des de l’exili la independència del Principat de Catalunya, i que és el polític més conegut arreu d’Europa i del món. Ha estat fent una gran feinada a l’exili i ha estat ajudat per un equip de persones que ara es presenten a aquestes eleccions per continuar fent feina. Segur que aquest equip de persones lluitarà fins a l’extenuació i sense defallir fins a aconseguir el seu objectiu final que és la independència del Principat de Catalunya, i després d’aquest, de tots els Països Catalans. Ells l’únic que volen és guanyar sempre i utilitzar els nostres imposts en el seu benefici. En aquests moments existeix una gran lluita entre PP i PSOE per al poder. El PSOE té el poder i el PP vol aconseguir-lo. I el líder del PP, un tal Feijoo, es passeja tot estirat com si fos un gall d’indi, i afirma a tort i a dret que el qui governa ho fa molt malament i que ell ho faria molt bé. I menteix i menteix, al mateix temps que acusa de mentiders els altres, els contraris. Menteixen tant que són capaços de dir blanc i negre al mateix temps, sense que els caigui la cara de vergonya. Vos contaré una anècdota d’aquesta setmana. Una anècdota causada per l’eufòria de la millora obtinguda a les eleccions catalanes, encara que continuïn sent un partit marginal. En unes declaracions a la premsa oral, a la televisió, el president del PP català, un tal Fernández, va dir: «El procés ha mort». I quasi al mateix temps, en una altra televisió l’estirat Feijóo: «El procés segueix ben viu, perquè Sánchez el necessita». Com quedam? Continua viu o és mort? Se’n foten del procés. L’únic que volen es fer mal. Cap dels dos no va rectificar les seves declaracions. Se’n foten dels votants. Fa molt de temps que se’n riuen d’ells.

Per totes aquestes i per les raons abans esmentades votaré Lliures X Europa, que defensa el partit Junts. I també recoman que tots els que estimau la terra, la identitat, la llengua i la sobirania, voteu aquest partit, que defensarà els nostres interessos a Europa, sense haver de passar per Madrid.