Després de la Diada per la Llengua

El sendemà del diumenge cinc de maig, continuem amb més força, ànims i il·lusió el nostre compromís amb la nostra llengua, la catalana, enfront de tantes i tantes persones que la menyspreen i només la volen per a ús domèstic, que la menystenen com a llengua de relació i prestigi.

El sendemà de diumenge, una ENHORABONA enorme, gran, infinita a totes aquelles persones que hem fet possible el Correllengua d’enguany i la diada a Palma. Des dels llocs de responsabilitat com és la Junta de l’Obra Cultural Balear, o els Joves per la Llengua, fins a la gent voluntària que ha contribuït amb el seu temps, amb el seu esforç, amb la seva alegria, a l’èxit de la Diada.

I els dies següents, no hem de defallir ni pensar que ja està fet, aquells responsables polítics que volen menystenir la nostra llengua continuaran, no ho dubteu, amb el mandat signat per PP i VOX d’arraconar-la, no en volen saber res de considerar-la un valor, un patrimoni, un enriquiment per a les persones que volen ser illencs i decideixen viure i treballar a les nostres quatre illes.

Demanem als nostres representants al Congrés i el Senat, dels grups d’esquerres, que insisteixin en preguntes o mocions sobre la ingerència del monarca, reconeixent com a reial un grup d’ignorants que s'autoanomenen «academi». Una altra vegada, ja ho va fer el 2017, ha fet una intervenció política sense respectar la Constitució que li atorga el paper de Cap d’Estat, no escollit pel poble, que no ha d’entrar en accions polítiques.

Mantinguem la força i el coratge per continuar defensant els nostres drets a viure usant la nostra llengua a tots els àmbits de la nostra vida social, sigui quin sigui. Vivim en una societat plural, diversa, amb un augment de la ciutadania que ens ha duit més i més complexitat en la convivència. Som conscients i per tant hem de reconèixer aquests canvis que ens fan ser més heterogènia, com a col·lectivitat.

Per això hem de voler acceptar aquesta varietat i respectar-la. Si consolidam el coneixement i l’ús de la nostra llengua, llengua d’acollida, podrem afavorir que la diversitat es percebi com a un valor, que ens enriqueix, enfront d’aquells que pretenen transmetre por i odi a la diferència vingui d’on vingui.

El sendemà de la Diada amb més força i coratge demostrem que la majoria de la ciutadania d’aquestes illes vol ser acollidora, vol respectar i ser respectada i per tant, hem d’aïllar, silenciar, aquells que transmeten actituds racistes i xenòfobes.

Una altra vegada, ENHORABONA per totes les persones que hem contribuït a una diada per la llengua amb orgull, amb valentia i amb estimació.