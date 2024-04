Qui és l’enemic dels independentistes?

Ja hi tornam esser, a la parada de ses cebes. Ja tornam a estar enrevoltats d’exaltats, d’embobats, de mentiders, de corruptes i de xerraires, és a dir, estam enrevoltats de polítics i de polítiques. Lluiten a veure qui és capaç de dir-la més grossa. Es barallen a veure qui és capaç de deixar KO el o la rival. Perd el temps assistint a veure partits de futbol i baralles de babaus. Són combats de boxa, però al revés. Què vol dir que són a l’inrevés? En un combat de boxa si reps un cop molt fort, pots quedar malferit o acubat, però en els combats polítics, com més fort reps el cop, més fort contestes. La vida d’un polític és com la d’un futbolista. Es passa la vida entrenant-se per millorar el joc o per preparar jugades i guanyar la partida. El polític fa el mateix es passa la setmana preparant discursos, acusacions i mentides pes deshonrar els contraris davant els seus votants i aconseguir que els votants no votin els seus partidaris, sinó que votin els contraris. Un tal Feijóo ha après a dir: «El president hi és però és un inútil. El president hi és però no governa. El president hi és però governa Puigdemont. El president hi és però comanden els independentistes. El president hi és però Espanya empobreix». I així successivament. Cada dia aprenen a dir més mentides. Tenen una acadèmia que és el mateix que una fàbrica. Cert, és una fàbrica de mentides. I es diu FAES. Si el president diu que vol que Palestina es converteixi en estat, surt el director de la fàbrica, un senyoret amb bigoti estil Hitler i idees semblants al nazi i diu que és un boig, que Palestina i Israel són un sol estat. Clar, està pensant que si Palestina es converteix en estat, és el mateix que si Catalunya es convertís en estat. El director de la FAES s’equivoca. Palestina està destinada a convertir-se en estat. Catalunya també hi està destinada. Més prest o més tard serà independent. Qui vol posar messions?

El govern d'Esquerra no fa res per les queixes dels metges que no volen entendre el català. L'hospital de la Vall d'Hebron farà fora 200 empleats. El govern d'Esquerra diu que falten metges, i que per això en farà venir d'estrangers, que no volen ni entendre el català. El govern català amb aquesta mesura, està fent una neteja ètnica. Això s’ha sabut quan

l’hospital de la Vall d’Hebron ha fet a saber a la plantilla que no renovarà el contracte de treball d’uns dos-cents professionals eventuals, segons que ha avançat El País i confirmen fonts del centre a l’ACN. Són contractes de l’hivern. El gerent de la Vall d’Hebron, Albert Salazar, va admetre ja fa dies que haurien d’ajustar la despesa d’uns trenta-tres milions d’euros, atès que l’hospital no disposa de les partides de la covid-19 i, a més, ha d’assumir l’augment de la plantilla durant el 2023, amb les millores salarials del tercer conveni de l’Institut Català de la Salut (ICS).

El tercer factor que determina aquest ajustament és la redistribució dels professionals al sistema sanitari que vol impulsar el Departament de Salut per garantir l’equitat territorial. Això obliga els grans hospitals a no renovar contractes, perquè els professionals treballin en hospitals més petits i amb menys personal disponible. És necessari que els grans hospitals de Barcelona equilibrin altres dispositius del territori, va assegurar el conseller Manel Balcells. Segons els sindicats CCOO i Satse, rebutgen frontalment la proposta del govern. Addueixen en el mateix diari, que l’hospital de la Vall d’Hebron és un referent en moltes especialitats i que assumeix molts de pacients de fora de l’àrea metropolitana.

A Espanya, els polítics entrenats es passen mitja vida dient que els independentistes aviat manaran a Madrid, quan resulta que al Principat són perseguits, acusats i condemnats. Idò què punyetes saben els polítics i tertulians espanyols? Els contarem un fet. La Generalitat ha demanat mantenir la condemna de presó a tres independentistes per l'1-O a Tarragona, i Alerta Solidària ha criticat la posició repressiva de la Generalitat, perquè després que un jutjat de Tarragona hagués condemnat tres joves independentistes a un any de presó, i n'absolgués un altre, per les protestes postsentència del 2019, l'administració catalana ha optat per tornar-hi amb força. Així, una vegada que les defenses dels joves recorreguessin la sentència del jutjat penal 1 de Tarragona, la lletrada de la Generalitat ha presentat la seva oposició amb un escrit d’unes quantes pàgines, segons ha denunciat Alerta Solidària. Si bé la fiscalia espanyola també ha rebutjat l'argument de les defenses, en el seu cas ho ha fet complint el tràmit amb un text curt i amb una impugnació molt genèrica. En canvi, el text del Govern desenvolupa les raons per les quals cal ratificar la sentència condemnatòria contra els quatre independentistes.

Aquest posicionament ha fet que Alerta Solidària, que s'encarrega de la defensa dels quatre joves, hagi criticat la posició especialment repressiva de la Generalitat. També pel fet que a les 12 persones inicialment detingudes en un vespre de mobilitzacions l'octubre del 2019, se n'hi havien afegit deu més, investigades per la col·laboració entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. A l'hora de presentar l'escrit d'acusació, l'administració catalana va demanar les mateixes penes de presó que la Fiscalia, un any per als quatre imputats. És per això que Alerta Solidària torna a recordar que massa vegades la repressió espanyolista ve protagonitzada pels qui diuen treballar, cínicament, per la defensa dels nostres interessos com a poble, en referència al Govern. Clar, un govern que vol demanar la independència però que està atacant els que la volen, la demanen i la defensen.