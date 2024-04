Aquests darrers dies hem sabut que una guarda de friquis monàrquics que, amb la idea d'intentar salvaguardar la imatge de la família reial espanyola, ajuden a enfonsar-la més (i tothom sap que, per això, els Borbons no han de menester ajuda) han proposat al Consell de Mallorca que faci un nou gest de submissió i declari com a 'filla adoptiva de Mallorca', Leonor de Borbón. Que és l'hereva al tron del Regne d'Espanya. De moment. Que tothom sap com van els jocs de trons espanyols: qualsevol dia se li pot escapar un tro a qualque familiar.

La tal Leonor, en realitat, acumula un total de zero mèrits per esdevenir 'filla adoptiva de Mallorca'. De fet, en aquesta ridiculesa rau la clau de les monarquies: l'únic mèrit que et cal per acabar vivint com un rei, és figurar com a fill d'un rei.

I sense ànims de dubtar més allà d'allò raonable, de moment, els pocs mèrits que se li coneixen són que és filla de Letizia Ortiz.