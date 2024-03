Vuit de març, de les dones

Començam la setmana del vuit de març, dia internacional de les dones, de reivindicació i lluita arreu del món, per la igualtat real de totes les persones, sense discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual.

Any rere any milers i milers de dones surten als carrers en manifestacions diverses, reivindicant la igualtat salarial a igual treball que els homes, clamant pel respecte en les relacions en el món de l’empresa, del treball, sigui quin sigui, sense agressions sexuals, sense abusos en el tracte, sense acudits que les menystenen, en una paraula exigint ser tractades com a persones amb la seva dignitat.

Veurem les manifestacions a països sense llibertats, dones que les exigeixen juntament amb els homes, enfrontant-se a règims totalitaris amb caps d’estat perpetuats gràcies a silenciar l’oposició diversa de qui no pensa com ells.

Veurem i veiem cada dia les dones de Gaza, patint l’agressió de l’exèrcit d’Israel comandat per B. Netanyahu que pretén l’expulsió de tot el seu poble de les terres on han viscut durant segles. Un exèrcit que no té present la Convenció de Ginebra, el mínim respecte cap a preservar els hospitals, els llocs de la UNRWA, ni les escoles... En una paraula dones que veuen com moren infants, mares, germanes, sogres, àvies.

Veurem i veiem les dones d’Ucraïna patint igualment la destrucció, les morts produïdes per la guerra des de fa dos anys, sense veure un final proper, unes converses de pau.

Arreu de l’Estat espanyol veurem les manifestacions a les grans ciutats, nombroses, alegres, diverses, amb presència de dones que ens representen a les institucions i altres de les associacions i entitats feministes.

I aquí, a les nostres illes, també sortirem als carrers de Ciutat, de Maó, de Vila, de Sant Francesc de Formentera, perquè volem sentir-nos solidàries amb les dones del món, que lluiten com nosaltres per a una igualtat real a tots els àmbits de la societat.

Veureu molts actes durant tota la setmana, cada any ens conviden a taules rodones, a tertúlies, des de les associacions feministes. Afortunadament ja no només a Ciutat, a molts pobles organitzen actes els grups feministes que han anat sorgint en els darrers anys.

Vull destacar la setmana d’activitats que organitza el Col·lectiu Dones de Llevant, perquè enguany és el primer que es viurà sense n’Antònia Matamalas Prohens que ens deixà el proppassat gener. El diumenge 10 serem a la plaça de Les Perleres, que ella promogué, moltes dones que la coneguérem, que compartírem actes, que l’admiràrem i la sentírem com a companya de lluita, com a amiga.

Us convid a participar en aquest vuit de març, a les manifestacions, concentracions, xarles, taules rodones, projeccions de documentals, on trobeu.

Un any més amb fermesa, amb voluntat, amb compromís, sortirem les feministes amb força a dir que les dones som persones que volem viure en una societat justa, solidària, sense discriminacions, sense violències, sense agressions, amb respecte i dignitat.