La gestió de l'Ajuntament de Palma

Sr. Batle de Palma, primer de tot com a ciutadà li vull transmetre la meva indignació per la seva mala gestió amb relació als següents punts:

Incivisme

1. Bona idea del pla de xoc per la neteja de Palma així com de l'increment de contenidors de matèria orgànica. Sabem que Palma és una ciutat molt bruta perquè hi ha molta gent incívica. Basta veure les façanes dels edificis (orins dels animals), els excrements dels animals per a tots els carrers i trastos fora dels contenidors. Quin pla de xoc els hi aplica l'Ajuntament als responsables d'aquests actes incívics?

2. La plaça de toros es fa servir també per fer actes musicals que molesten els veïns i aquests es queixen sovint. Per què no actua amb la mateixa rapidesa que ha posat en pràctica el pla de xoc de neteja?

Malauradament és permès dur a terme actes taurins a la plaça de toros. I em deman jo, què té de positiu veure patir i matar un animal mentrestant un munt d'Homo sapiens imbècils les miren? És responsable que els joves hi puguin assistir?

3. Quin pla de xoc s'aplica als ciclistes i patinets que van per les voravies i en direcció contrària i també als ciutadans que passen en vermell els semàfors?

Mobilitat

4. Per què els canvis en la senyalització del tràfic de bus i cotxes i l'eliminació del carril bici al carrer Caro? S'ha de promoure que el transport sostenible sigui amb bicicleta, patinet, bus; i limitar el tràfic privat cada vegada més.

5. Què hi ha de la proposta d'eliminació del carril bici del carrer Blanquerna? Voldria saber quins motius hi ha darrere. No serà afavorir la superfície de les terrasses dels restaurants?, fer-ho simplement perquè el govern anterior va proposar aquesta zona com a de vianants?, o pot ser els ciclistes incrementen el canvi climàtic?

6. És ben curiós i trist veure com l'Ajuntament s'han oposat a continuar ampliant zones de vianants des de la plaça París cap a Cotlliure.

7. Per què l'eliminació del pàrquing de bicis al Born entre Palau Solleric i Zara. On han substituït aquest? O és simplement que algú s'ha queixat o que la seva idea negacionista del clima ha tirat endavant? Què hem de deixar les bicis fermades als fanals o a qualsevol indret?

8. L'eliminació del carril bici de la plaça d'Espanya a què és degut? Obres? (per cert, indicades amb un rètol únicament en castellà ), idees negacionistes? On el posaran de nou al carril bici?

Si volen reduir la contaminació, els carrils bici no s'han d'eliminar o en tot cas canviar de lloc si realment hi ha conflictes amb el tràfic. En tot cas el que s'ha de fomentar és la seva generalització, conjuntament amb l'increment del transport públic (econòmic però no gratuït i millorant les freqüències) i posar trabes al transport privat.

És molt trist veure que rebutgen ajuts europeus per fomentar els carrils bici i dir que no tenen doblers per segons que, però sí que fan molta de via per llevar els impostos als més rics. És una mesura injusta i irresponsable.

Zones verdes

9. Per qui motiu l'Ajuntament de Palma vol eliminar zones verdes com la de dalt de la murada del parc de la Mar (plaça Llorenç Villalonga amb ombús)? Perillen les branques dels arbres de veritat? Tenen alguna malaltia? Algun veïnat o personal dels hotels s'ha queixat que les tapa els sol (El Llorenç, Calatrava), o suposen un increment del canvi climàtic?

10. Horts urbans. Algú de l'Ajuntament gestiona els horts urbans? Resulta que s'adjudiquen no sé amb quin criteri a persones jubilades i molts d'aquests no l'empren en cap moment i dificulten que les altres persones que esperen per emprar-lo no el puguin gaudir. El més trist és que això mateix ho he intentat dir moltes vegades ( telefonant a infraestructures) però resulta que no hi ha ningú de l'Ajuntament que se'n faci càrrec. És un exemple de mala gestió. El que ha de fer l'Ajuntament és contactar amb aquesta persona que no en fan ús i donar opció a les altres que puguin usar els horts. Això és ser responsable.





Atacs a la llengua, sempre

11. Els continus atacs a la llengua de les Balears, sigui a l'Educació, Sanitat, Ajuntament, Administració i Parlament, són fruit de l'odi contra tots els ciutadans de la Comunitat de les Illes Balears i, a més, tudant més de 20 milions dels nostres impostos per segregar els alumnes per raons de llengua.

Us hauria de caure la cara de vergonya per actuar d'aquesta manera, començant per la presidenta del Govern, el president del Consell, el president del Parlament i el batle de l'Ajuntament de Palma.

Us heu estimat més la vostra cadira a canvi de destruir i posar en perill la llengua i la cultura de les Illes Balears. Heu cedit al xantatge.

La situació actual aconsella un decreixement en tots els àmbits i especialment a la nostra comunitat: en turisme, tràfic i lloguer de vehicles, construcció i carreteres, tot per tal de reduir al màxim l'impacte del canvi climàtic. Vivim a unes illes i s'han superat tots els límits de capacitat de càrrega fa temps i la seva gestió és totalment la contrària a aquest fet.

Per què no posau seny i responsabilitat en tot el que feis o us deixen fer? Deixau de fer més disbarats.