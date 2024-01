Condemnar l'Holocaust i i pactar amb VOX?

La presidenta del Govern, Marga Prohens, va ser molt rotunda, aquest passat divendres, amb motiu de la seva visita a la Sinagoga de Mallorca, convidada per la Comunitat Jueva de les Balears, en el sentit que «cal conèixer els fets de l'Holocaust» per no repetir-los».

Prohens va emmarcar la seva visita a la Sinagoga de Mallorca en els actes amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, que es va celebrar aquest dissabte, dia 27 de gener, i que permet recordar i commemorar «la data més negra de la història contemporània».

Les declaracions dignifiquen la Presidenta, però al mateix temps fan més inexplicable els seus acords i la seva submissió amb una formació neofeixista com VOX.

Ara es compleixen 100 anys del naixement dels feixismes a Europa. Un naixement massa semblant al de VOX i els seus aliats a altres països europeus. Fa 100 anys aquell inici del feixisme (amb aparença democràtica, recordem-ho) va culminar amb la matança de 90 milions d'europeus.

Tothom n'hauria d'haver après i Prohens, també.