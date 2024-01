Coeducar vers la igualtat

En el mes de desembre, FAPA Mallorca finalitzà una sèrie de tallers que, sota el títol genèric «Famílies coeducadores», avançaren en la construcció de referents positius d'igualtat. El paper cabdal de les famílies en la prevenció i la sensibilització va quedar palès al llarg de les exposicions, si més no, en els primers anys de vida dels infants. La socialització del masclisme és molt potent i afrontar-la amb fonaments familiars d'igualtat ha de contribuir a minorar-la.

«Coeducació, igualtat i famílies»; «Educam diferent segons el gènere»; «Masculinitats i això que és?»; «i «Violències masclistes. Prevenció des de la família», varen ser els títols dels temes tractats específicament a cada un d'ells. Impartits per especialistes, Homes per la Igualtat Mallorca, tingué l'oportunitat de presentar l'associació mitjançant el seu president, Miquel Àngel Lladó Ribas. Dels quatre tallers, només em vaig perdre el primer. Em centraré en el darrer impartit per Mercè Cabot Ordinas, referit a la violència contra les dones.

Cabot és pedagoga, orientadora educativa, especialista en Recursos Humans amb llarga experiència multidisciplinària formativa i laboral. Plantejà una visió sistèmica de la violència contra les dones, visió que compartesc plenament. Distingí la invisible i implícita, de la visible i explícita. Utilitzà la metàfora de l'iceberg per entendre la gran influència normalitzada. Davall l'aigua trobam un esplet d'ítems negatius: des de la divisió sexual del treball, fins al sostre de vidre. Aquestes més subtils i habituals ajuden a perpetuar les desigualtats de gènere. Incidí també en la —difuminada— violència obstètrica.

Per poder-les afrontar és bàsic identificar-les, tant les visibles com les invisibles. En resum, la violència contra les dones és estructural. Per això, considera cabdal l'educació durant els tres primers anys de vida dels infants. Aquest període habitualment en mans de les famílies és fonamental per començar a implantar normes i valors, abans de "perdre" el control total del qual disposava, pel que fa a influències externes. Anar amb molta de cura en evitar els rols de gènere i les joguines sexistes són altres punts d'atenció.

Pel que fa a l'adolescència, dins les famílies, distingeix la doble condició potencial dels adolescents afectats per violència. Poden ser víctimes o agressors, oferint una sèrie de pautes de detecció i afrontament. Podem sintetitzar alguns consells en ambdós supòsits, tant si ens ho fan saber, com si ho detectam nosaltres. Escoltar sense jutjar; ser conscients que demana ajuda; no donar solucions adultes sense una petició expressa, demanar que necessita; no criticar la seva relació, ni a la parella... El que és important en tots els casos és acompanyar, cercar ajuda professional i ajudar sense pressió. Per descomptat si la situació és greu, s'haurà d'intervenir en tot cas, arribant a denunciar si els fets arribessin a la categoria de delicte.

Mercè Cabot oferí una bateria d'intervencions que denominà "primers auxilis". Sempre dins l'acompanyament, en destacaria alguns: valorar la immediatesa de resposta, combatre l'aïllament, no decidir per la persona afectada, entendre que el procés és pendular: se'n va i torna. I finalment, incideix en la imprescindible ajuda professional.

Aquest esbós d'una sessió de tres hores pretén valorar la docent en particular i a la FAPA en general. Totes les accions formatives per a la prevenció de la violència de gènere, malgrat que, especialment, els homes no les aprofitem com caldria, són benvingudes. Els assistents masculins tot just fregaven el 20%, als tres tallers que he tingut l'oportunitat d'assistir. Dels quals vull destacar un fet curiós: em vaig trobar dues persones amb un punt negacionista. En un primer moment, m'incomodà, però precisament són aquestes a les que ens hem d'adreçar. Sempre poden adquirir una llavor que els centri dins la realitat. Hem de reconèixer que la majoria dels missatges són dirigits i rebuts dins territori sembrat d'iguals. Per tant, com més descreguts escoltin els missatges a favor de la igualtat i contra la violència, molt millor.