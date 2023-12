O ens prohibeixen el català o ens insulten si el parlam

Vos agrada la fruita? Tant com a n’Ayuso? Idò anau alerta que vos duran als tribunals, perquè diuen que insultau si deis això. Jo crec que seria molt més clar l’insult si diguéssim: «Filla de la gran fruita!» o senzillament: «Filla de fruita!» I ara què? Vos agradarà més la fruita o no vos agradarà a partir d’ara? I si fos estat la verdura? Es veu que a n’Ayuso no li deu agradar la verdura. Ja veurem si baixa o si puja el preu de la fruita. Els presentadorets de les televisions han vist com n’Ayuso i en Sánchez han passat per la capella on es trobava el cos mort de Conxita Velasco, i han manifestat que ella era un poc apolítica que no era dels uns ni dels altres, quan després han posat tres o quatre vegades declaracions seves on començava dient: «Soy socialista…» Més clar, aigua. Però avui és millor dir que són d’en Feijóo. És millor dir que són amics dels amics dels narcos. Ara han sortit genteta de tota casta, que en parlar de na Velasco, han dit que actors com ella han fet un gran bé per aquest país. Ara haurem de pensar a veure qui o què fa més bé per al país, els actors i les actrius o la fruita. Els metges a partir d’ara hauran de consultar amb la presidenta de Madrid, perquè els aconselli sobre la fruita. Els restaurants hauran de pensar si posen o eliminen la fruita de les postres. Mentre passa això, els polítics no s’aturen de mentir i de cada vegada les mentides són més grosses. Se’n van a mentir a Europa… o no? Qui menteix més? La gent creu que el Feijóo menteix menys. Per això el volen premiar i finalment li regalaran la Moncloa, tan desitjada pel pobre mentideret. El canvi climàtic ja és aquí. Tota la vida m’han dit que l’hivern durava des del 21 de desembre al 21 de març. I l’altre dia, un presentador va dir que l’hivern havia començat, ja que aquesta estació comprenia el desembre, el gener i el febrer. Coses aprendrem, no sé si a l’escola o fora de l’escola. I a l’escola, què ensenyen?

Les denúncies per incompliments de la Llei respecte de l’ús del català no s’aturen. Des de VOX, passant pel PP fins al darrer mot del credo, es creuen que se’n poden riure dels que usen la seva llengua, quan aquesta és el català. Mirau un exemple del qual ens n’ha informat dBalears i VilaWeb: un client va comprar un ordinador portàtil a través d’Amazon, però en rebre el paquet va observar que dins només hi havia una botella d’aigua. Es va posar tot d’una en contacte amb l’empresa per expressar la seva estranyesa amb el que havia passat. Amazon el va informar que la queixa només es podia tramitar si havia fet una denúncia prèvia a la policia. El client així ho va fer i ho va denunciar als mossos d’esquadra, però el servei al client d’Amazon, li va demanar que la queixa fos per escrit i en castellà. L’empresa li va contestar així: «No hem pogut verificar els detalls de la denúncia policíaca que ens vas proporcionar. Necessitem que sigui en espanyol, no en català. Per tant, no et podem continuar ajudant en aquest assumpte. Et demanaríem que resolguessis els problemes i tornessis a compartir amb nosaltres la denúncia policíaca». La denúncia fou redactada en català, i l’empresa tenia l’obligació legal d’acceptar-la, i més quan era un document oficial.

La Plataforma per la Llengua ha manifestat que la companyia nord-americana vulnera sistemàticament els drets dels catalanoparlants i per tant la denunciaran a l’Agència Catalana del Consum. Enguany la Plataforma per la Llengua ha rebut vuit queixes per discriminacions lingüístiques, tres d’aquestes per la negativa a atendre comentaris en català o per no acceptar documents en català.

A més, s’ha de tenir en compte que l’empresa tampoc no disposa de pàgina web en català. Malgrat que té un apartat en català, on hi ha la informació legal, Amazon no ha fet cas a la petició de traduir tota la pàgina web al català. Sobre això, es denuncia que el criteri que fa servir aquí no s’ajusta als estàndards que l’empresa utilitza per a altres mercats. Ho demostra el fet que, per exemple, en el domini belga (amazon.com.be), l’usuari, abans de començar a navegar, ha de triar entre el francès, el neerlandès o l’anglès. I en el domini canadenc (amazon.ca), l’usuari pot triar si vol navegar en anglès o bé en francès. La discriminació és claríssima. I ara que vengui VOX i hi digui les seves mentides podrides.

Sabeu qui és el Xokas? Jo tampoc no ho sé, però sí ha aparegut al VilaWeb, que diu que és un dels streamers en espanyol més coneguts. Idò jo no som espanyol, perquè no el conec, però aquest personatge va insultar Gerard Romero, perquè parlava en català als premis Ondas. Li traduïrem el que va dir quan aquell començava a parlar en català: «A veure, però parla en català, collons, que no t’entenem!».

El Xokas, un dels streamers en espanyol més coneguts, ha insultat durament Gerard Romero per haver parlat en català als premis Ondas en un vídeo transmès: «A veure, però parla en castellà, collons, que no t’entenem», exclama l’streamer, visiblement enfadat, tan bon punt veu Romero començar a parlar en català. Tot seguit, va aturar la transmissió dels premis per adreçar-se directament a l’audiència. I va dir: «Com em toca els nassos que en un esdeveniment en què tothom parla castellà i jo vull entendre’t, home… No sé català, per què no ho dius en castellà, cabró? Que no entenc què dius!» I va continuar el Xokas així: «Que a mi m’encanta que parleu en català, però parleu en català entre catalans, collons», continuà. I acabà dient, amb to de frustració: «Que no entenc què dius, cabró. I vull parar l’atenció i entendre què dius, home. Hòstia, home, em toques els nassos, cabró». En lloc de veure que és molt important aprendre el català, prefereix insultar a qui l’usa, i així ens va. Això, té cura? Esperem que no arribin a llegir aquest article els insultadors, que també en saben d’insultar, encara que sigui «mañosamente».