VOX va intentar vetar l'acte 'Sí a la llengua' de l'OCB a Calvià

Aquest dijous a les 19.00 hores al teatre Sa Societat de Calvià, l’Obra Cultural Balear farà una acte amb el lema 'Sí a la llengua', on es presentarà una campanya de defensa i suport de l’ús del català a tots els àmbits i de resposta als atacs que PP i VOX executen contra la llengua catalana, des que va començar l’actual legislatura.

L’OCB ha triat el municipi calvianer per realitzar aquest primer acte, al qual se n’afegiran d’altres arreu de Mallorca, perquè recentment el consistori de Calvià ha aprovat un nou Reglament municipal per a l’ús de les llengües oficials de l’Ajuntament, que segons l’OCB no s’ajusta a la legalitat vigent i al qual l’entitat ja ha presentat al·legacions.

Alguns regidors de VOX de l'Ajuntament calvianer varen intentar vetar l'acte i que l'OCB no pogués usar el teatre Sa Societat. Algú els va advertir que estaven incorrent en un delicte de prevaricació i al final els neofeixistes feren anques enrere.