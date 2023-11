Novembre amb moltes activitats

Hem començat aquest mes amb moltes cites culturals i reivindicatives. Divendres tres, una taula rodona organitzada per Anticapitalistes de les Illes Balears amb Laura Camargo, professora de la UIB, Teresa Aranguren periodista, Miguel Urban eurodiputat i Khaled Abunaim, membre de la comunitat palestina de Mallorca. Una trobada a Flassaders, molt interessant, que contribuí a reforçar la solidaritat amb el poble palestí que pateix la guerra del govern de Benjamin Netanyahu, l’intent de genocidi amb els atacs a Gaza. Es parlà del «relat» sobre aquesta agressió, per part dels mitjans de comunicació occidentals, de la resposta per part de la societat civil a les grans ciutats des dels EUA fins a la UE i Sud-amèrica, de la proposta de tractar Israel com es va fer amb Sudàfrica en el temps de l’apartheid, amb boicot internacional fins que no acabi l’agressió i s’asseguin a converses de pau.

El dissabte quatre, a Can Alcover, una jornada d’estudi i d’homenatge a la figura de Joan Francesc López Casasnovas, ciutadellenc, que ens deixà l’any passat, professor i exdiputat i exconseller del Consell de Menorca. Organitzada per l’Institut d’Estudis catalans conjuntament amb l’Obra Cultural Balear, les Fundacions Darder Mascaró i l’Institut Menorquí d’estudis, ens recordà les diferents facetes d’aquest gran home, des de la seva activitat política institucional i activista social, fins a la literària, poètica, filològica i cultura popular.

Dimarts set de novembre tenim una nova cita als carrers, des de la plaça del Tub de Palma, a les 20h una manifestació en solidaritat amb el poble palestí que està patint l’horror de la destrucció massiva de carrers, cases, hospitals i fins i tot la universitat a Gaza. Una nova sortida semblant a les que s’han viscut aquest cap de setmana a Londres, Washington, París, La Valeta, i tantes i tantes ciutats.

Dijous nou, tindrem un record i homenatge al company Jaime Bueno, advocat laboralista que ens deixà fa uns mesos, home actiu en la defensa de les persones nouvingudes aquí, enfront de les arbitrarietats de la llei d’estrangeria, així com en el treball de recuperació de la memòria democràtica de les víctimes del franquisme. A les 19 h al teatre Xesc Forteza.

Acabarem la setmana el divendres deu, amb un acte a la Biblioteca de Cort, a les 19h, taula rodona ‘50 anys del cop d’estat a Xile’, on hi participaran Miquel Rosselló de les Fundacions Darder Mascaró, Gonçal López Nadal professor de la UIB, Pedro Vera acadèmic i activista xilè i Liza Bustamante activista i exiliada xilena.

La setmana següent, el dimecres quinze recordarem a un altre amic que ja no és amb nosaltres, Antoni Serra Bauzà, escriptor, homenatge i presentació de la reedició d’una de les seves millors novel·les ‘Carrer del’Argenteria 36’ a Can Alcover a les 19 h, organitzat per Embat llibres i OCB.

El dijous 16 i el divendres 17 tenim a Can Oleo unes Jornades d’Història ‘El republicanisme federal. Un punt de partida’,organitzades conjuntament per l’espai d’història de les Fundacions Darder Mascaró i l’Àrea d’història contemporània, del Departament de Ciències històriques i Teoria de les Arts, de la UIB. De 17 h a 20 h ens trobarem amb persones expertes que ens instruiran sobre aquest corrent de pensament en diferents etapes històriques. Podeu trobar el programa al següent enllaç web.

No oblideu que el dissabte 25 tindrem una cita al carrer exigint la fi de les violències masclistes contra les dones!