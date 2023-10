Tranquils, polítics del PP i de VOX, a poc a poc el català recula

Cada dia tenim més aprop l’amnistia i més lluny l’autodeterminació. Cada dia tenim més certesa de la mala bava i de la malícia existent en molts d’humans. La humanitat cada dia treu a fora més l’animal que és i deixa més amagada la part que correspon a la persona educada. Cada dia sabem, i segurament n’hi ha més que no sabem, que hi ha persones que són violades, persones que són destruïdes per a sempre. Cada dia hi ha més persones que desitgen i intenten apropiar-se del que no és seu. Quan no es fa cap de les dues coses anteriors, s’intenta riure-se’n uns dels altres. Com és possible que hi hagi alguna d’aquestes bèsties salvatges que circulen, que entri dins un hospital i es posi a pegar cops de puny contra un metge, fins que se’l tira en terra, com si hagués aconseguit un K.O. a la boxa? Com és possible que es prepari un hospital com si fos un quarter de guerra, i s’hi guardin municions i armes per poder atacar els enemics? I encara més, com és possible que bombardegis un hospital dels teus, per poder dir que l’enemic és el que ho ha fet i fer-lo quedar malament davant el món? Aquí continuam amb la guerra contra la llengua catalana. Els voxeros se serveixen dels mallorquins traïdors per escampar la inutilitat d’una llengua que va servir perfectament als nostres avantpassats i que ha proporcionat una literatura extraordinària i ha demostrat la gran cultura de la nissaga catalana. Mentrestant, els palestins que no són morts per les bombes els fan morir de fam, de set i de manca d’assistència hospitalària. Quin món és aquest? Qui s’atrevirà a dir que el món està ple de bones persones, quan sembla que és tot el contrari?

Els de VOX i els del PP perden el temps fent una política de persecució de la llengua catalana, perquè es creuen el que els diuen quatre desgraciats que volen eliminar-la, ja que afirmen que en els territoris de llengua catalana, la llengua castellana està en perill de desaparició. Idò aquests inútils han de saber que l'ús del català entre els més joves és cada vegada menor, d’aquesta manera ho explica un estudi sociolingüístic de l'alumnat de quart d'ESO que ha duit a terme la conselleria d'Educació i que s’ha fet públic recentment. A l’estudi, s'exposa que el percentatge d'alumnes de quart d'ESO que afirma que el català és la seva llengua d'identificació és del 25,4 %, una xifra que ha anat baixant des del 2006, quan era del 36,5 %; el 2013 va ser del 31,5 % i el 2021 del 27 %. És a dir, actualment, només 1 de cada 4 alumnes d'ESO se senten identificats amb el català.

L'estudi recull i analitza dades sociolingüístiques familiars i els usos lingüístics generals en el context escolar i en les activitats fora del centre d'aquests alumnes durant l’any 2022. Segons aquest informe, 3.519 alumnes procedents de 54 instituts han participat en la mostra equilibrada per gènere i representativa, cosa que permet extrapolar els resultats a tota la població de quart d'ESO del Principat de Catalunya. Aquí, a les Illes, sortiria igual o pitjor. Llavors per què els peperos i els voxeros creuen i fan de ressò dels que diuen que el castellà pateix a la nostra terra?

Fa uns mesos, una clienta va rebre una trucada de la companyia telefònica Jazztel, però la conversa no va poder fluir amb normalitat, perquè la clienta va insistir que volia parlar en català i no se li va permetre. L’excusa era que si entenia l’interlocutora quan li parlava en castellà, per què no havia de parlar en castellà? La clienta es defensava dient que els seus drets lingüístics li permetien parlar en la seva llengua que també era oficial en aquell territori, però com sol passar massa vegades, no se li va permetre. La clienta va demanar no continuar la trucada i que més envant la cridàs una persona que sabés català i li varen negar. L’interlocutor li va dir que si ell sabés català, l’hagués atès en català, igualment ho hauria d’haver fet ella, que sabent castellà no l’havia volgut usar. Encara va voler fer quedar malament la clienta. Aquest era el que pretenia el dictador Franco, fer aprendre castellà a tots els catalans, i llavors es podria eliminar el català i tots es podrien entendre. El mal és que per aconseguir gaudir del dret lingüístic de poder parlar en la teva llengua, el català, t’hagis d’haver de barallar, i que hi hagi tants de polítics que aplaudeixin o animin a tenir aquesta manera d’actuar.

S’ha d’advertir que aquesta clienta estava gravant la conversa, i abans de penjar va poder sentir de fons, una altra persona que comentava la jugada i li deia: «Catalana de mierda». I això s’ha pogut demostrar quan ho va denunciar a la Plataforma per la Llengua, ja que es va poder escoltar l’àudio, que demostra que el que denuncia la clienta és ben cert.

Per tant, la Plataforma per la Llengua denuncia l’insult d’aquesta treballadora de Jazztel i considera que des de Jazztel s’ha comès una greu discriminació lingüística emmarcada en una clara actitud de supremacisme castellà, un supremacisme creat i alimentat des de VOX i el PP. Es veu clarament que Jazztel no ha preparat els seus treballadors perquè siguin respectuosos amb les llengües dels seus clients i que no vagin contra la legalitat vigent, ja que aquesta legalitat permetia a la clienta poder expressar-se en català. És una llàstima que els espanyols no ens vulguin deixar viure en la nostra llengua, la llengua catalana, i que vulguin que el conflicte continuï indefinidament si no ens agenollam i no ens declaram submisos i sotmesos, que això és el que volen.