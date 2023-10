Àrbitres a la sala de premsa, ja!

Vos agradaria tenir una feina amb un sou que fàcilment superàs els 300.000 euros anuals i que ningú dels directament afectats pel vostre criteri i rendiment pogués criticar-vos o censurar-vos? Idò aquesta feina existeix i es diu ‘àrbitre de futbol de primera divisió’.

No entraré a comentar cap dels darrers arbitratges patits per cap dels equips de futbol que poguem estimar. En aquest mateix diari hi ha companys d’esports que ho fan infinitament millor que el que jo ho podria fer mai.

Sí, però, que em veig amb coratge de proposar als que manen (televisions i directius diversos...) que obliguin els àrbitres (els de ‘var’ inclosos) a passar per sala de premsa després de cada partit a donar explicacions a afeccionats i equips, a partir de les preguntes dels periodistes, igual que s’obliga entrenadors i jugadors. Amb les xifres que cobren, crec que és el mínim que se’ls pot demanar. Pens que ajudaria, a ignorants com jo mateix, a valorar la seva feina. Diuen que arbitrar és molt difícil. No ho pos en dubte. Però entendre segons quins arbitratges encara ho és més.