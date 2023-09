Calvià sí que paga (i molt bé) traïdors

La famosa i gairebé desgastada frase de 'Roma no paga traïdors' no es pot aplicar a Calvià. L'Ajuntament del municipi ha estat, evidentment amb excepcions, històricament, un niu de vividors de la política. I la llegenda continua.

Qui encara avui és l'amo de l'empresa adjudicatària que gestiona la ràdio municipal de Calvià i que va 'guanyar' un concurs fet a mida per l'anterior equip de govern 'progressista' i que mai ha complit la normativa vigent, Jaime Mora, ha estat nomenat per l'actual equip de govern (PP-VOX), com a 'Responsable de comunicació corporativa'.

Mora ocuparia la 'quota' del PP ja que hi ha un altre responsable de comunicació que és Eduardo de la Fuente, proposat en aquest cas, per la formació neofeixista. Tots dos càrrecs depenen políticament d'Isabel Bonet, tinent de batle del PP.

Eduardo de la Fuente era responsable de premsa de VOX fins fa un més i mig. Aquest estiu va treballar amb els diputats de VOX al Parlament i abans havia fet feina a Canal 4, la televisió de Sinto Farrús al servei del binomi PP-VOX.

Encara no se sap si Jaime Mora combinarà el càrrec de director de Ràdio Calvià amb el mou càrrec de confiança.