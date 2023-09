Els partits dretans fomenten l’odi i això propicia que els exploti a la cara

Aquella persona que manipula un estri perillós, corre el perill que li exploti a la cara. Per exemple, voler arreglar una botella de butà o intentar desactivar una bomba sense ser-ne un expert. El Partit Popular està entossudit a desactivar bombes, i per això algunes d’elles li rebentaran les seves estratègies equivocades. El principal problema que té ara és que vol ser més estratega que VOX i VOX és dels que es dedica a activar bombes. És per això que el PP tendrà moltes dificultats per desactivar-les i és per això que haurà de veure com li exploten una aquí i una altra allí. A la presidenta Prohens ja n’hi ha explotat una ben a la cara, ja que ha estat al seu poble i a l’escola que duu el nom d’un dels més grans lingüistes catalans, campaner de naixença i que no renega de la seva nissaga, però que dos operaris enviats pel govern de les Illes, es varen plantar davant el director de l’escola i a la primera frase de quatre paraules li varen dir que no l’entenien. El director va fer fluix i va canviar de llengua i es varen entendre en castellà, però els dos operaris fumigadors, es varen posar a visitar l’escola per veure per on havien de fer la seva actuació i es varen dedicar a fer d’inspectors, inspectors que hagués enviat el partit VOX, que la senyora Prohens té l’orgull de no haver introduït al seu Govern. El que ella no diu és que la seva actuació és pitjor, perquè es dedica a dur a terme el programa d’aquest partit ultradretà.

Explicava que els dos operaris inspeccionaren l’escola Joan Veny i es detingueren davant un mural penjat a la paret on s’explicava la normativa de l’escola, la seva aspiració a la igualtat sexual i la inserció de qualsevol persona discapacitada. I després els dos operaris feien comentaris en veu alta. Podien sentir el que deien el director, dues cap d’estudis i una mare d’un alumne de l’escola. El comentari que han fet ha estat: «Saldrán todos tarados de este colegio, tarados y maricones». Llavors és quan el director els ha dit que es veu que entenien bé el català, ja que el cartell estava escrit en aquesta llengua. I llavors s’ha entaulat una conversa gens agradable entre director i operaris. Fins que l’han insultat greument, amb insults tipus «Puto nazi catalanista». Llavors el director els ha tret defora amb caixes destemplades. Es negaven a sortir fins que ho han fet tot cridant i llançant pestes contra director i escola.

Això, senyora presidenta, és el resultat de la creació i foment de l’odi en què s’ha convertit el PP, que seguint l’escola d’Aznar és un gran creador d’odi, juntament amb l’ultradretà VOX.

En la seva lluita contra els catalans, aquests dies estam assistint a classes magistrals des de tots els mitjans de comunicació espanyols i des de tots els partits polítics de creació i demostració d’odi que es té als catalans, representats tot pel «pròfug i delinqüent» Puigdemont.

D’això no se’n salva cap partit polític, tal com explica el ciutadà mallorquí Francesc Ramis, persona represaliada pel partit PSOE en qüestions de llengua. Resulta que a en Xesc Ramis li varen posar una multa de 120 euros, que podia redimir o que li llevaven si assistia a un curset de formació amb la policia municipal, crec. Francesc va acceptar el curset de formació, però va demanar, així com calia, que el curset fos en català, ja que es feien en castellà. Li varen dir que ja l’avisarien, fins que un dia li varen notificar quan començava el curset. Hi va assistir i va contemplar estupefacte com el ponent feia el seu discurs en castellà. Es va aixecar i va demanar que es fes en català, ja que així ho havia sol·licitat, essent una de les llengües oficials de la Comunitat i així semblava que havia accedit l’Ajuntament. Li varen dir que es feia en castellà perquè així l’entenien més persones. Ell va insistir que havia demanat que el colocassin en un curset en què tots fossin catalanoparlants per no haver de canviar, i li varen dir que es continuaria impartint en castellà. Així que en Xesc va abandonar el curset, manifestant la seva disconformitat de totes les maneres possibles. I així va passar el temps.

I què vos creis que ha passat? Doncs que l’Agència tributària li ha enviat una altra vegada la mateixa multa, pero ara amb un 10% de recàrrec. Per si no ha quedat clar, això va passar en temps del govern a l’Ajuntament i a la Comunitat del PSOE. Per tant, els dos partits espanyols fomenten l’odi contra les cultures i les llengües distintes a l’espanyola, i això en abosolut es pot dir que fomenti la convivència, sinó la divisió.