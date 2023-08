Abús de poder i sexual a la Federació Espanyola de Futbol

Aquell que no ha deixat governar el partit més votat en diferents comunitats autònomes, ara exigeix poder esser ell el qui intenti governar a Espanya. Al rei, que en aquests casos, actua com a tereseta, no li ha quedat més remei que nomenar-lo a ell, perquè intenti formar govern, perquè si hagués nomenat l’actual president o ex, Pedro Sánchez, n’hi hauria que haurien acusat el rei de fer el joc als terroristes, als separatistes i als que volen fer desaparèixer Espanya. Així és el joc i així no queda més remei que jugar-lo. A Feijoo només li falten quatre vots per a la majoria absoluta i intentarà trobar traïdors dins el PSOE. Pens que no els trobarà i fracassarà. Si no fracassa i triomfa, després tendrem un govern excel·lent. No pot ser que tants votants s’equivoquin.

L’altra notícia de la setmana l’ha acaparada el masclisme del president de la Federació de Futbol, Rubiales, el qual va abusar del seu càrrec, i va demostrar que no podia ocupar-lo quan es va tocar les colloneres, per demostrar l’important que eren, quan les guanyadores se suposa que no en tenen de colloneres, però ell, el mascle, sí. Hi ha hagut silencis, tardances a reaccionar, gent a favor i en contra. En algun moment ha pensat a dimitir que era el que majoritàriament se li demanava. Quan ha contat la seva versió totalment tergiversada i sense dir la veritat, s’ha cregut les seves pròpies mentides, s’ha convençut a ell mateix, s’ha crescut i ha cregut que tenia tots els mereixements possibles, ha demanat que si amb tot el que havia contat, si la gent creia que havia de dimitir i s’ha contestat a ell mateix, que no dimitiria, que no havia de dimitir, ho ha repetit cinc vegades, cada vegada amb el to de veu més alt. I no ha dimitit. Per això crec que la FIFA l’ha inhabilitat o suspès en tots els seus càrrecs durant tres mesos, mentre els organismes pertinents prenen les decisions legals corresponents. La mentida més gran és quan parla de l’intercanvi de paraules amb la futbolista besada, que hagués estat alçat del terra i que ella hagués consentit a rebre la besada picotada. Realment, ara es parla de vídeos i de coses rares, però els qui ho varen veure en directe el dia que va passar, el temps en què la futbolista Hermoso passava per allà on era ell, no va durar més que dos o tres segons. No hi havia temps pel diàleg que ell manifesta i la que es veu que durant una fracció de segon no toca amb els peus en terra és ella i la besada es donada havent-la agafada pels parietals amb les dues mans. No es podia negar ella ni ho podia evitar, però s’ha de respectar el que diu ella, que no va ser consentit, i que va ser abús de poder i abús sexual.

Si aquest fet arriba als tribunals, s’haurà d’aclarir bé què ha passat i a veure si el president n’ha dit alguna de veritat, que sembla que no. El que pot passar és que vagin sortint a poc a poc més notícies de condemna o d’acusacions d’aquesta persona, que segur, segur, que ha comès més delictes d’abús de poder i del lloc privilegiat que ocupava. Amb la seva tossuderia i la seva negativa a dimitir i desaparèixer, el que fa és provocar que totes les persones que saben les malifetes que ha duit a terme, que ara les vagin denunciant. Així que ha demostrat no ser gaire intel·ligent i ha provocat la seva pròpia destrucció, l’autodestrucció. És el cas de jugadores i jugadors que no volen anar a jugar cap altra competició que convoqui o desenvolupi la federació, mentre hi hagi els que manen a l’actualitat. A poc a poc, jugadors individuals, equips i personalitats que tenen relació amb el futbol demanen la seva dimissió i l’acusen d’haver actuat abusant de la seva situació de poder.

I com s’ha anat dient, la llàstima és que en lloc d’estar parlant solament de la gran gesta que han fet les jugadores de futbol, s’hagi d’estar parlant del president de la Federació que ha semblat que creu que s’ha guanyat el campionat gràcies i per mor de la seva bona actuació amb la gestió de l’organisme que presideix.

Això quan encara ens trobam en un moment que s’abusa i s’usa la violència sexual contra les dones. Esperem que no hi hagi el partit conegut que digui que la culpa és de la jugadora Hermoso, que ella va ser la que va provocar Rubiales. De més verdes n’han madurades!